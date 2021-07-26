改裝車、不當駕駛逃不了！台東科技執法收錄影音　最高罰3千6

▲▼台東縣交通科技執法將導入聲音照相系統，行駛中車輛如分貝超過標準將被自動拍照，並依法裁罰。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣將自8月起導入聲音照相科技執法系統，針對不當操駕、拆除消音塞，以及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音車輛進行蒐證，提升執法量能並降低稽查人員路邊攔查風險，環保局表示，凡是行駛中車輛如分貝超過標準將被自動拍照，並依違反噪音管制法規定車主可處新台幣1800至3600元罰鍰。





台東縣政府表示，聲音照相系統是結合車牌辨識系統、國家一級認證噪音計、固定式聲音照相系統等設備，未來環保局將會同監理、警察等單位進行聯合稽查，並會在稽查點前放置「常有聲音照相，請降低音量行駛」標誌牌提醒駕駛人，針對車輛噪音超標案件當場蒐證經系統判定後寄告發單開罰及配合後續通知到檢確認。經實測具高馬力的性能車與使用認證管改裝的汽機車輛，若駕駛未刻意降檔、拉轉或不當操控行為並不會輕易發生噪音超標狀況，若有定期保養車輛，不至於遭受拍攝，請民眾安心。

▲稽查點前會放置「常有聲音照相，請降低音量行駛」標誌牌提醒駕駛人。



環保局說明，此次所導入聲音照相系統為先進且成熟的科技執法技術，除可降低稽查人員路邊攔查風險，藉由科技設備投入取締工作，預期可有效嚇阻改裝車或不當駕駛情形。

環保局另針對台東縣轄區重要道路設有車牌辨識系統，對於拍攝到未完成定期檢驗的機車，採平信方式寄發機車到檢通知信函，利用多元科技稽查方式，使車輛噪音及機車排氣污染公害無所遁形。

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