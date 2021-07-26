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澳泳將逆襲奪金！教練樂歪「爽摘口罩」狂跳吼叫　影片曝光超吸睛

記者張方瑀／綜合報導

澳洲泳將「終結者」提特姆斯在東京奧運400公尺自由式摘金，打敗上屆里約奧運奪下4金的美國「飛魚」萊德基，並創下3分56秒69史上第2快的好成績。結果一出後，站在遠方看台的教練超級開心，不但抓著圍欄瘋狂熱舞，還興奮到扯下口罩，完全成為意外亮點。

▲▼澳洲泳將「終結者」提特姆斯（Ariarne Titmus）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲泳將「終結者」提特姆斯（Ariarne Titmus）。（圖／達志影像／美聯社）

20歲的提特姆斯（Ariarne Titmus）在400公尺自由式的賽事中，對上24歲的萊德基（Katie Ledecky）。萊德基在上屆里約奧運奪下200、400和800公尺自由式共3面金牌，更是女子200自由式、800自由式及1500自由式的世界紀錄保持人，讓提特姆斯在比賽前的壓力相當大。

最後提特姆斯頂住壓力，以3分56秒69史上第2快的成績奪金，成功打敗萊德基，結果一出後，鏡頭也立刻轉向場邊的教練博克斯爾（Dean Boxall）。只見博克斯爾超激動地緊抓欄杆搖晃，並抬頭向空中吼叫。

原地慶祝似乎還不夠，博克斯爾更是不斷邊高喊邊往前跑，甚至嗨到把口罩給扯下來，一旁的工作人員也完全擋不住他，這段畫面也意外成為亮點。

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