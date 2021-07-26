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全球最高齡！97歲網球阿公「超狂鍛練」拚世錦賽　目標挑戰費德勒

記者吳美依／編譯

來自烏克蘭米達列斯（Kharkiv）的斯坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi）高齡97歲，為世上最高齡網球選手，目前正在為10月的「超高級世界網球錦標賽」備戰。他多年以來，每天早上都會練習一系列的體操、拉單槓以及伏地挺身，最終目標是活到100歲，並且挑戰瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）。

▲▼全球最高齡網球選手，烏克蘭97歲斯坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi）。（圖／路透）

▲▼全球最高齡網球選手，烏克蘭97歲斯坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi）。（圖／路透）

▲97歲的斯坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi）自從30歲開始接觸網球，10月即將參加超高級世界網球錦標賽。（圖／路透）

斯坦尼斯拉夫斯基為了參加「超高級世界網球錦標賽」，特地向國際網球總會（ITF）寄出書面申請，要求增加新的年齡組別，該機構才首度推出90歲以上類組。他如今每天刻苦鍛鍊，非常期待前往西班牙馬略卡島（Mallorca）參賽。

斯坦尼斯拉夫斯基30歲那年，在同事、當年蘇聯體操冠軍的介紹之下接觸網球，此後每周訓練3次，如今成為金氏世界紀錄「世上最高齡網球選手」保持人。雖然他的動作已經不如以往敏捷迅速，仍在網球場上按照自己步調，努力回擊每一球。

▲▼全球最高齡網球選手，烏克蘭97歲斯坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi）。（圖／路透）

▲▼全球最高齡網球選手，烏克蘭97歲斯坦尼斯拉夫斯基（Leonid Stanislavskyi）。（圖／路透）

▲斯坦尼斯拉夫斯基表示，他的長壽秘訣就是優良基因加上經常運動。（圖／路透）

斯坦尼斯拉夫斯基坦言，「我95歲時感覺比現在好多了。當你97歲時，就連走路都很困難」。但他仍向《路透社》表示，網球「是一項優雅的運動，也是很棒的身體鍛鍊，更是美麗的競賽。此外，網球還有一項特點，那就是不論你幾歲都可以打」。

斯坦尼斯拉夫斯基認為，自己的長壽原因是優良基因加上經常運動，他非常珍惜每一天，除了網球以外，也熱愛游泳與滑雪，並且夢想有一天能夠跳傘。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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