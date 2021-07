東奧罕見失誤！鐵人三項「攝影船擋選手」　多人跳水後被迫返原點

記者詹雅婷/綜合外電報導

東奧賽事今(26)進入第3天,男子鐵人三項比賽出現罕見失誤。當地上午6時30分左右,56名選手站在起點等待指示準備展開1500公尺的游泳賽程,沒想到隨著比賽現場開始的指示聲響起,約有三分之二的人跳入水中,其餘三分之一的人則被攝影團隊的船隻擋住。

Absolute chaos at the #Olympics Men’s Triathlon as the starting gun is fired…with a boat sitting in the way of half of the competitors. Race just restarted now, but only after half the men had swum a fair bit! @Tokyo2020 pic.twitter.com/81H1Gf9YAq