東奧罕見失誤！鐵人三項「攝影船擋選手」　多人跳水後被迫返原點

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記者詹雅婷／綜合外電報導

東奧賽事今（26）進入第3天，男子鐵人三項比賽出現罕見失誤。當地上午6時30分左右，56名選手站在起點等待指示準備展開1500公尺的游泳賽程，沒想到隨著比賽現場開始的指示聲響起，約有三分之二的人跳入水中，其餘三分之一的人則被攝影團隊的船隻擋住。

Absolute chaos at the #Olympics Men’s Triathlon as the starting gun is fired…with a boat sitting in the way of half of the competitors. Race just restarted now, but only after half the men had swum a fair bit! @Tokyo2020 pic.twitter.com/81H1Gf9YAq — Finlay Duncan (@FinlayD) July 25, 2021

綜合路透社、產經新聞等外媒報導，男子鐵人三項比賽地點位在東京灣（Tokyo Bay），當時有56名選手站在浮台上，準備聽從指令展開1500公尺的游泳賽程。

▲▼男子鐵人三項比賽地點位在東京灣（Tokyo Bay）。（圖／路透）

只不過，當比賽開始的指示聲響起後，約三分之二的選手跳入海中，其餘三分之一則是被一艘載著攝影團隊的船隻擋住，只能站在浮台上。

當下數艘摩托艇隨即展開行動，試圖阻止已經出發的選手，但儘管現場警示聲一再響起，仍有將近半數的選手還在奮力向前游。最後在現場人員的提醒下，全數選手返回起點，並在10分鐘後重新開始比賽。

路透指出，此狀況相當罕見。產經新聞推測，很有可能是主辦方船隻擋住選手，才會導致只有約半數選手入水。

然而這一幕讓許多人感到相當震驚。BBC評論員奇爾頓（Matt Chilton）直言，「我從未在鐵人三項比賽開始時看到這種狀況，更不用說在奧運了。」英國鐵人三項運動員斯坦福德（Non Stanford）則說，他也沒見過類似狀況，希望這不會對參加賽事的選手造成影響。

更有觀眾表示，即便是賽事重新開始，但載著攝影團隊的船隻依舊距離選手太近，「需要給選手一些空間」。

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