NHK東奧開幕後再「正名」！　官網統計列表直呼：台灣





▲NHK官網統計東奧奪牌數，台灣位列第19。（圖／翻攝NHK官網）

記者張靖榕／綜合報導

日媒《日本放送協會》（NHK）在23日東奧開幕式中，主播直接以「台灣」稱呼我國代表隊，東京鐵塔奧運點燈時，也出現台灣國旗與日本、美國並列。儘管招致中方反彈聲浪，NHK官網統計各國獎牌數頁面上，也繼續列出「台灣」，看不見「中華台北」字樣。

台灣隊目前奪得獎牌數為1金1銀2銅，暫時位列東奧排名第19名，不過看似單純的列出各國奪牌數，似乎這也是NHK延續開幕式以來的「正名」，未稱呼台灣隊在奧運的名稱「中華台北」，而是直接以台灣稱呼。

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PTT一名網友25日發文表示在看NHK轉播時，順便點開官網，發現該台從開幕典禮轉播到網頁紀錄，都寫「台湾」，「是不是日本官方媒體已經定調了？果然台日友好！」

底下網友紛紛留言，「來掃玻璃了」、「應該不演了」、「哈哈哈，爽啦」、「日本公視可以代表日本內閣的風向呀。」不過也有人指出以前也是以「台湾」稱呼我國代表隊，反觀台灣一些轉播台，會自動改成「TPE」。

東奧開幕式250個隊伍中，台灣隊伍以第104順位進場，當時負責轉播的NHK主播和田麻由子，介紹「台灣隊」進場，在台灣引起關注，日本網友也讚聲，同時也引起《環球時報》撰文痛批。