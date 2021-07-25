謝長廷點出楊勇緯「落敗原因」：裁判很專業　網一聽都懂了

▲楊勇緯首次出征東奧，拿下銀牌成績。（圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

柔道國手楊勇緯出征東奧，率先替台灣拿下銀牌，也是台灣柔道史上首面銀牌。對此，駐日代表謝長廷點出金牌戰的落敗原因，因為日本選手高藤直壽沒有摔倒、成功壓制楊勇緯，而是裁判以比賽規則上的「指導」扣點，判決勝出，但這位裁判是義大利籍，規則相當專業，服從裁判也是重要的運動精神。

楊勇緯出征東奧，第一次出賽，就挺進金牌戰，與日本「柔道天才」高藤直壽纏鬥，最後得到銀牌佳績。對此，謝長廷表示，楊勇緯拿到台灣柔道史上第一面銀牌，相當不簡單，這次的決戰當中，高藤直壽沒有摔倒、成功壓制楊勇緯，而是由裁判以比賽規則上的「指導」扣點，被判決勝出，因此引起許多議論。

▲謝長廷說，比賽的勝負是技術、策略與經驗的總決戰。（圖／達志影像／美聯社）



謝長廷進一步補充，雖然有許多不同的看法，但比賽的勝負是技術、策略與經驗的總決戰，裁判是義大利籍，規則相當專業，而服從裁判，也是重要的運動精神，從最後2人拉手的鏡頭，可以看見運動風度。

謝長廷指出，楊勇緯首次參加奧運，就奪得佳績，前途不可限量，也豎立了奧運精神的風範，「讓我們為這位排灣族的勇士喝釆，也感謝他為台灣爭光的傑出表現。」

有了謝長廷的補充，許多網友也終於明白，為何最後楊勇緯是拿下銀牌，「心、技、體的對抗，真的很不容易。恭喜排灣勇士楊勇緯獲得銀牌」、「感謝大使的正面解釋，外行人真的看不懂是如何輸贏的」、「表現得很棒，日本選手也不是省油的燈」、「勇緯在場上真的超神勇！他每一個拼命的動作都代表著他很認真在實現他體育的夢想！」

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