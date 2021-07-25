楊勇緯羞臉讚「漂亮」！最美女隊醫「私訊爆炸」嚇傻：關心體育啦

▲楊勇緯曾讚美女隊醫郭純恩「漂亮」。（圖／翻攝郭純恩醫師臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中華代表隊好手楊勇緯24日在東京奧運勇奪銀牌，帥氣的外型配上反差萌圈粉無數，台日兩地的女粉絲都紛紛大讚「好帥」。對此，曾被楊勇緯讚「漂亮」的中華奧運代表團隨隊醫師、長庚運醫團隊中醫部郭純恩醫師也表示，許多人私訊問她楊勇緯有沒有女友，「我真的只有賽前治療而已，大家說關心體育要真的關心體育啊！」

郭純恩醫師25日晚間發文，表示她忙到沒時間PO對楊勇緯的恭喜文，所以私訊也被親友不斷提醒，「被大家丟來的訊息洗了line。真的有嚇到我」，「當然要恭喜楊勇緯拿到台灣史上沒有過的柔道奧運獎牌！」

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郭純恩謙虛地說，大家給她的關注太多，她只有在出發前跟賽前進行治療，「這就是國訓中心駐診醫師跟隨隊醫師的工作。平時照顧勇緯的國訓中心，防護員程心儀，來陪他備戰的蔡明諺、劉文等教練，才是照顧他最多的人！大家看到這面牌，一定要認識這些平常照顧他的幕後英雄。」

▲▼郭純恩恭喜楊勇緯勇奪銀牌。（圖／翻攝郭純恩醫師臉書）



她說，「這次奧會跟體育署給了我們很多幫忙，疫情規定諸多不便，都盡量排解，加上出團前國訓中心滴水不漏的防疫措施，讓大家平安出團，中心各種平時就在照顧選手的儀器都帶來，延續照顧到賽場。讓隊醫們工作起來覺得也很熟悉跟安心。」

最後，郭純恩也坦言被大量訊息嚇到，並幫「鞍馬王子」、拳擊的林郁婷祈禱比賽拿得好成績，「不要問我有沒有（楊勇緯）女朋友啦， 什麼比賽後我們見過面沒有，我真的只有賽前治療而已，大家說關心體育要真的關心體育啊！」

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