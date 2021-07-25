蔡英文PO文替台灣好手集氣！釣出「楊勇緯」回應　網喊：以你為榮

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記者趙蔡州／綜合報導

東京奧運開幕後第一天，刺激的賽事如火如荼展開，台灣也有許多好手上陣，並且拿下優異的成績，總統蔡英文24日晚間在臉書發文，除了向勇奪佳績的選手致敬外，也感謝每一位出戰選手的努力，更替未來即將上陣的選手集氣，文章分享後吸引許多網友留言，甚至引出柔道好手「楊勇緯」回應。

蔡英文24日晚間在臉書表示，東京奧運開幕後的隔天，就有許多台灣好手上陣，精采表現讓大家目不暇給，感謝所有選手的努力，其中從早一路拚搏到晚的柔道賽事，緊湊且扣人心弦。

她說，「我要再次恭喜楊勇緯勇奪男子60公斤級銀牌，也要對女子48公斤級林真豪選手的拚戰精神表達敬意」、「還要恭喜舉重好手方莞靈，第一次參加奧運，就在女子49公斤級的項目，獲得第四名的好成績」。

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▲總統蔡英文在臉書發文，除了向勇奪佳績的選手致敬外，也感謝每一位出戰選手的努力。（圖／翻攝自臉書）

她也提到，今天有不少選手晉級，包含桌球混雙鄭怡靜與林昀儒、鞍馬王子李智凱、亞洲貓王唐嘉鴻、划船好手黃義婷等，另外羽球單打、雙打小組賽也持續進行中，「全台灣都在幫戴資穎、王子維、李洋、王齊麟及明天即將出賽的周天成集氣中」。

她最後說，沒有晉級的選手也請別氣餒，在奧運賽場上的每一場競技，都已經是力與美的最頂尖展現，「無論勝負如何，謝謝所有代表台灣登上奧運殿堂的選手們，大家都辛苦了」。

▲柔道國手楊勇緯。（圖／截自楊勇緯IG）

文章分享後，吸引了許多網友留言，有人說「台灣選手們，你們真的太帥氣了，加油」、「加油的同時，也希望政府能真正改革體育」、「謝謝每一位為台灣努力的選手們，辛苦了」、「看了比賽，真的很感動，台灣加油」。

文章也引出柔道好手「楊勇緯」回應，「謝謝總統的應援和鼓勵，邀請大家一起繼續為其他台灣選手加油」，其他網友看了表示，「排灣勇士，台灣之光」、「太勵志了吧，正能量大爆發」、「恭喜柔道男神」、「身為台灣人與有榮焉，以你為榮」。

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