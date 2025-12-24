捐消防車傳舞弊！台南前消防局長遭約談偵訊　檢調8路大搜索

▲檢廉調人員24日上午前往台南市消防局進行搜索，調查前局長李明峯涉嫌貪污案。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南檢調蒐證發現，台南市消防局接受民間捐贈幫浦消防車，疑有不肖官商從中獲取不法利益，今（24日）天發動偵查行動，前往消防局等處調取相關資料，共計搜索8處，至少約談涉嫌人4人、證人6人到案，全案目前仍由檢廉持續調查中。檢方並證實，前消防局長李明峰峯已被列為涉嫌人，且已到案接受偵訊中。

廉政署於24日上午近9時許，出動約4至5名調查人員前往台南市消防局執行搜索行動。調查人員進入消防局辦公處所後，前往相關處所進行搜索，就涉案相關文件與資料進行蒐集與查閱，並帶回相關資料，行動至近中午12時結束。台南市消防局回應表示，已全力配合廉政署相關調查作業，後續將視檢廉調查進度，再行對外說明。

▲▼檢廉調人員24日上午前往台南市消防局進行搜索，調查捐贈消防車有無弊端。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，廉政署此次偵辦方向，疑與消防車輛採購案有關。檢調接獲檢舉，指稱民間捐贈救災車輛疑有消防局相關官員從中牟利情事。調查人員從消防局秘書室、災害搶救科與車輛保養場等單位調取救災車輛捐贈有關公文檔案，同時帶走搶救科長、車保場長、前局長李明峯的秘書、司機等4人及相關證人進行訊問，並比對扣案資料，進一步釐清案情深入偵辦中。而12日才閃辭，17日晚間又傳出在旅館自傷的李明峯，也已到案接受偵訊中。