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48公尺高「植物園」搬進購物中心！逛街就像走進一片綠意

作為香港置地的全新商業品牌「光環 The Ring」系列的首個開發案，這裡主打「建構新型智能商業空間，追溯生活生態本源，為西南地區消費者帶來獨特購物體驗」為願景與目標，以打造「城市-自然共同體」為核心設計概念，規劃團隊「PHA 湃昂」開創性地將一座巨大室內植物園，巧妙引入商業空間的內部，並透過整體規劃和建築設計，圍繞這一核心概念進行改造。

室內植物園與商業動線的 The Ring 聯動

本案最大亮點無疑是縱跨七層高達 48 公尺的大尺度室內植物園 —— 沐光森林。設計上，摒棄了當下商業設計中常見的封閉式內街中庭，而是將一個通透的室內植物園引入商場，創造非凡的體驗式商業空間。園內呈現不同的色彩與場景，一季一景，結合潺潺水瀑，自然景觀盡收眼底。

在亮點背後凸顯的是，設計師將綠植空間與零售空間無縫聯動的研究和考量。設計師大膽將其置於主要動線的一側，在不阻擋商業動線的前提下，將植物園與零售空間融合，同時保證了二者舒適的自然採光。植物園與商業動線互相滲透、與零售空間的多維度的無縫連接，並透過東南面的大面積玻璃幕牆，向城市展示這座室內大型植物園。

這個「植物園」不只是一個簡單的綠植中庭，而是一個 48 公尺高穹頂覆蓋、層層退台的綠植空間，開放式店鋪安置於其中，通過細緻的視線規劃及空間營造，讓植物園的綠意在橫向空間中得到最大限度的延展，病與商業動線緊密鏈接。顧客可隨時在購物和休憩模式間切換，減少了傳統商業空間給消費者帶來：「被圍困式」的壓迫感和緊張感。

圖文來源：PHA湃昂 

（完整文章請看瘋設計

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