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2021WAF今年最美的建築都在這　精彩照片與完整入圍名單大公開

2021WAF 報名數增44 ％，競爭激烈

2021WAF 世界最大建築獎項 （World Architecture Festival）公佈今年的完整入圍名單，一共有 200 項作品入選，由來自中國、日本、墨西哥和厄瓜多爾等國的 700 多件作品脫癮而出，競爭激烈。

今年徵獎主題是「重置城市：綠化、健康和都市主義」，共吸引了 55 個國家、732 份參賽作品報名；其中也包含了 20 個建築和景觀類作品；與 2019 年的報名數相比，增加了 44 %，競爭相當激烈。最終得獎結果將於今年 12 月 1 日至 3 日，在葡萄牙首都里斯本的 FIL 展覽中心召開。

這次入圍的主要世界建築師有：Bjarke Ingels Group、Zaha Hadid Architects、Foster + Partners、Rafael Viñoly Architects、Grimshaw Architects 和 Skidmore, Owings & Merrill (SOM)。 而建築和景觀類的 20 項入圍作品包括了：住宅、辦公室、交通、學校、公民和社區、體育、宗教、文化、能源和回收等不同類型，奪目又創新。

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▼ 入圍作品照片 ▼

由 ZAV Architects 建造的波斯灣島上的旅遊開發項目。
上層空間單位群體。
來源：Payman Barkhordari

Heatherwick Studio 在新加坡的伊甸園摩天大樓。
來源：Hufton + Crow

McCullough Mulvin Architects with Designplus Associates Services，德里，塔帕爾大學學習實驗室，印度帕蒂亞拉。
來源：McCullough Mulvin Architects 和 Designplus Associates Services

芬蘭
JKMM Architects 的 Nova 醫院。
來源：KUVIO M Sommerschield 

圖文來源：WAF

（完整文章請看瘋設計

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