快訊／新北9例感染源曝光　侯友宜：幾乎都被朋友傳染

記者杜冠霖／新北報導

新北今（24）日新增9例確診個案，新北市長侯友宜下午於疫情應變記者會說明最新疫情個案，9例確診個案中，5例為新增確診個案，4例是居家隔離陰轉陽。

新北市9例確診分布為，三重1例、新店1例、淡水2例、泰山2例、永和3例。

泰山2例是13日確診司機傳染給太太和兒子，永和2例為居家隔離，22日與朋友接觸後被傳染，5例新增個案中，淡水有1人是外籍學生，5月份老師確診後被匡列，居家隔離完後，最近要回國重新篩檢才確診，Ct值達35不帶有傳染性，三重1例與桃園友人接觸後傳染，永和1例為彰化確診友人傳染，淡水個案被台北友人傳染，新店則是被永和友人傳染，新增個案感染源都已釐清。

▼新北市0724疫情。（圖／新北市政府提供）

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布新增24例本土個案，分布於7縣市，新北市9例最多。整體不明感染源在10例以下。

指揮中心表示，今日新增之24例本土病例(其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月19日至7月23日。

個案分布以新北市9例為最多，其次為臺北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，臺中市、苗栗縣及基隆市各1例；其中17例為已知感染源， 4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診。7月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月22日累計公布14,312位確診個案中，已有12,543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

▼新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

