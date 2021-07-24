快訊／新北7月27日開放電影院　採預售票、梅花座

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

7月27日起全國調降至二級警戒，台北和新北決定先觀察一週，暫不開放餐廳內用。不過，新北市長侯友宜今（24日）正式宣布，新北市27日起開放電影院，採預售票、梅花座、實聯制、禁止飲食，每廳上限50人，工作人員要持快篩陰性證明。

新聞局表示，電影院恢復營業，除了提供足量的消毒酒精供觀影民眾使用外，從業人員健康管理、環境清潔消毒都要落實執行，也要求現場工作人員需具快篩陰性證明始能復工。

每個影廳於放映前、散場後都需要專人進行清潔消毒，執行時工作人員也必須穿戴完整的防護裝備，此外，每間電影院同時段以開放總廳數二分之一廳數為上限，影廳內的座位安排，採梅花座或間隔座，每廳進場人數上限50人，影廳內、影廳外等待區、戶外空間等全面禁止飲食，呼籲觀影民眾配合，購買電影票券也以預售票為優先、觀影全程都必須配戴口罩，落實實聯制，進出影廳均須保持社交安全距離，電影院也應避免提供穿戴式、互動式、觸控式裝置。

新聞局蔣志薇局長表示，感謝業者為了員工與觀影民眾的健康，努力落實各項防疫措施，也再次提醒業者，準備好了才恢復營業。新聞局亦製作了自主檢查表供業者逐項檢視防疫作為，將員工健康管理、環境清潔消毒、影廳現場管理、廳內座位安排、觀眾人數上限、影城開放廳數等條列，之後也會不定期派員至影廳稽查，針對違反防疫措施的業者或民眾得依傳染病防治法進行裁處。希望讓市民朋友能安心享受觀影的樂趣，將電影院防疫做到滴水不漏。