快訊／新北+9「分佈5個行政區」　4人居家隔離陰轉陽

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增24例本土病例，個案分布以新北市9例為最多，其次為台北市7例、桃園市3例。針對新北市新增9例，市長侯友宜15時也公布各區分佈，分別為永和3例、淡水2例、泰山2例、新店1例、三重1例；這9例當中，有4人是居家隔離陰轉陽。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增24例本土病例，另有2例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，不過過去三週單日病例皆無超過百例，疫情趨緩，指揮中心也正式宣布全將於27日調降為二級警戒。

指揮中心表示，今日新增之24例本土病例(其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月19日至7月23日。個案分布以新北市9例為最多，其次為臺北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，臺中市、苗栗縣及基隆市各1例；其中17例為已知感染源， 4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診。7月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月22日累計公布14,312位確診個案中，已有12,543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。