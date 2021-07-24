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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／新北＋9「全國最多」　侯友宜說明降級最新管制

記者徐政璿／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增24例本土病例，個案分布以新北市9例為最多，其次為台北市7例、桃園市3例。針對新北市新增9例，市長侯友宜15時召開防疫會議說明最新防疫情況，將宣布開放部分娛樂場所以及其他降級管制措施。《ETtoday新聞雲》全程直播。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增24例本土病例，另有2例死亡。根據指揮中心公布數字，從5月11日本土社區疫情開始，國內累積破1.4萬例本土病例，有超過700例死亡，不過過去三週單日病例皆無超過百例，疫情趨緩，指揮中心也正式宣布全將於27日調降為二級警戒。

指揮中心表示，今日新增之24例本土病例(其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為19例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月19日至7月23日。個案分布以新北市9例為最多，其次為臺北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，臺中市、苗栗縣及基隆市各1例；其中17例為已知感染源， 4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診。7月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月22日累計公布14,312位確診個案中，已有12,543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

▲▼7/24新增個案數據。（圖／指揮中心提供）

▲▼7/24新增個案及相關數據。（圖／指揮中心提供）

▲▼7/24新增個案數據。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增1例境外移入(案15660)，為本國籍20多歲男性，6月26日曾於西班牙快篩陽性，7月22日自西班牙入境，持有搭機前3日內檢驗陰性證明，入境時並無症狀，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，於今日確診，同班機前後二排旅客匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,894,957例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,878,146排除)，其中15,558例確診，分別為1,255例境外移入，14,250例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增2例空號病例(案9508、案15608)，累計108例移除為空號。2020年起累計 786例COVID-19死亡病例，其中778例本土，個案居住縣市分布為新北市391例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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