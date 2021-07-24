「台北生活圈」都出現案例！苗中彰+0破功　本土確診地圖曝

▲0724本土單日新增地圖（圖／ETtoday製）
網搜小組／鄺郁庭報導
指揮中心今（24）日公布國內新增24例本土病例，2人死亡。不過，24例本土分布在7縣市，以新北市9例最多，整體不明感染源在10例以下。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速了解確診分布及全台狀況。
指揮中心表示，今日新增之24例本土病例（其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為19例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今（2021）年7月19日至7月23日。
個案分布以新北市9例為最多，其次為台北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，台中市、苗栗縣及基隆市各1例；其中17例為已知感染源， 4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。
▲0724全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）
指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診。7月22日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月22日累計公布14,312位確診個案中，已有12,543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。
全台今年已累計 14,196 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,738 人
台北市 4,759 人
基隆市 312 人
桃竹苗
桃園市 755 人
新竹市 40 人
新竹縣 109 人
苗栗縣 549 人
中彰投
台中市 201 人
南投縣 37 人
彰化縣 268 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 86 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 98 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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