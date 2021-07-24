「台北生活圈」都出現案例！苗中彰+0破功　本土確診地圖曝

▲0724本土單日新增地圖（圖／ETtoday製）

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（24）日公布國內新增24例本土病例，2人死亡。不過，24例本土分布在7縣市，以新北市9例最多，整體不明感染源在10例以下。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速了解確診分布及全台狀況。

指揮中心表示，今日新增之24例本土病例（其中12例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為19例男性、5例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，發病日介於今（2021）年7月19日至7月23日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

個案分布以新北市9例為最多，其次為台北市7例、桃園市3例、彰化縣2例，台中市、苗栗縣及基隆市各1例；其中17例為已知感染源， 4例關聯不明、3例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

▲0724全台病例總數地圖（圖／ETtoday製）

指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案8642為70多歲男性，具慢性病史，無相關接觸史，5月30日出現咳嗽、呼吸喘等症狀，同日採檢陽性後收治住院，於6月1日確診，7月20日死亡。案13781為70多歲男性，有慢性病及其他個案接觸史，6月16日採檢陽性，17日收治住院，18日確診。7月22日死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月22日累計公布14,312位確診個案中，已有12,543人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.6%。

全台今年已累計 14,196 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,738 人

台北市 4,759 人

基隆市 312 人

桃竹苗

桃園市 755 人

新竹市 40 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 549 人

中彰投

台中市 201 人

南投縣 37 人

彰化縣 268 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 86 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人