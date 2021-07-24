烟花狂炸北市山區「一夜雨量170毫米」　北投淹水停電、路樹壓車

▲居民回報災情，停電又淹水！（圖／翻攝台北之北投幫）



記者劉維榛／綜合報導

今（24）日是中颱「烟花」影響台灣最劇烈時間，全台12縣市慎防豪大雨發生，而北市山區從0時至6時已狂降170毫米的雨量，北投更出現河水暴漲、馬路泥河、爆塘與停電慘況，當地人只能苦中作樂提醒大家外出小心，「都要可以泛舟了！」

稍早，水利署針對台北市北投、大安、士林以及新北淡水發布淹水警戒，烟花挾豪雨猛炸北部，許多網友在臉書《台北之北投幫》貼出慘況，包括北投公園附近停電，溫泉路87號附近上坡單行道「出現泥河」；而公館路231巷路口的河水也出現暴漲。

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而另一名網友則哀號，「上游的地熱谷應該是爆塘了，七星公園旁邊的磺港溪支流，都要可以泛舟了！」

應變中心從21日開設至今，北市統計受理災情95件，其中北投泉源路部分，因大雨土石鬆動，意外發生路樹倒塌，而樹下有一台轎車被砸中，所幸當時車上無人，而網友也驚險直呼，「颱風天停車不要停在樹下呀，辛苦車主了」。

中央氣象局表示，預計在上午11:30解除海上颱風警報。然而颱風遠離後將帶入西南風，今晚換中南部降雨機率提高，未來一周天氣都不穩定，可能有西南氣流發生。

▼馬路都變泥河了！（圖／翻攝台北之北投幫）

