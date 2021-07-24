詐團成員勾竹聯幫「黑吃黑」　強吞200萬再報警抄掉機房巢穴

記者邱中岳／台北報導

北市大安分局警方日前接獲報案，有民眾疑似開毒趴，但前往後才發現竟是詐騙集團機房，主嫌坦承在警方抵達之前，才剛被竹聯幫平堂成員搶完，沒想到又被警方查獲送辦，警方查出詐團1名成員居中策應強盜案，陸續將涉嫌強盜等7人逮捕到案。

警方調查，5月中旬接獲報案，指出有人在飯店開毒趴，警方到場發現35歲蔡姓男子等9人，現場發現提款卡、點鈔機以及手機，另外還查扣槍枝、子彈等證物，懷疑並非毒趴，而是詐騙集團的主要機房，隨即將蔡等9人送辦。

▲警方在旅館查獲詐騙機房，主嫌表示警方來之前剛被搶走2百萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

蔡嫌向警方表示，在警方到場之前，才剛被30歲的許姓男子等6人闖入強盜，許男等人一進門就狂噴辣椒水，並持棍棒、刀械威脅蔡等人拿錢，最後捲走2百萬得逞後逃離，警方獲悉後也展開追查。

警方發現，蔡嫌手下的1名44歲陳姓男子不滿分贓不均，涉嫌與有竹聯幫平堂背景的許男等人「合夥」，將詐騙機房地點透露給許姓男子，許姓男子再夥同5名男子前往搶錢，最後警方鎖定其中3人分得贓款後帶女友爽完恆春，現場查扣現金10萬元。

▲警方追查強盜的6名竹聯幫成員，在恆春逮捕其中3人。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外警方也在陸續逮捕其他涉嫌強盜的成員，並依《組織犯罪防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、強盜罪嫌移送臺北地檢署偵辦，但所強盜的2百萬元，在分贓後經過2個月期間也幾乎被花費殆盡。

警方指出，涉嫌搞博弈詐騙機房的嫌犯，有竹聯幫明仁會背景，且在保險箱查獲改造手槍以及子彈，後來詐騙機房成員才表示，槍枝是向強盜的許男購買，但因鎖在保險箱，所以才來不及拿出來反擊。

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