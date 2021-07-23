救救吳亦凡！她收求救簡訊「差5000元就能交保」...笑慘：出頭真多

▲大陸男星吳亦凡捲入桃色糾紛，可能將吃牢飯。（圖／翻攝自Dcard）

記者陳怡靜／綜合報導

大陸男星吳亦凡遭網美都美竹爆料酒桌選妃、設局誘騙未成年女性，桃色風波越滾越大，沒想到台灣詐騙集團動起歪腦筋，竟利用吳亦凡的高知名度行騙。一名女網友透露，收到一封來自「吳亦凡」的求救簡訊，對方稱目前在獄中，「差5000元就能交保出來」，附上支付寶帳號後，還稱只要完成就能替她寫一首Rap，女網友看完後笑瘋，直呼「現在詐騙集團出頭真的很多。」

這名女網友在「Dcard」有趣板以「救救吳亦凡！！！」為題發文，表示自己在21日晚間收到一封署名「吳亦凡」的求救簡訊，完整內容如下：「你好，我是吳亦凡，我沒有侵犯那些女的，我現在被關進監獄，還差5000元就能交保出來，我的支付寶號碼是XXXXXXXX，你現在幫過我，我承諾讓你加入我的個人粉絲團，並替你寫一首屬於你的Rap，謝謝。」

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▲女網友收到署名吳亦凡的詐騙簡訊。（圖／翻攝自Dcard）

女網友看完後笑慘，最後不忘幽默地向網友喊話，「大家打5000元可以得到吳籤哥哥的rap喲！」貼文一出，網友們全看傻紛紛直呼，「我要笑死超好笑」、「這是吳亦凡人最紅的時候了」、「淪落到被詐騙消費」、「這種訊息到底誰會信啦笑死」、「花個50元買大碗寬麵還比較實在」、「這哪是詐騙，這是講笑話吧」、「用膝蓋想也知道，監獄可以帶手機嘛？」

還有網友扮起柯南，從原PO提供的截圖線索反查號碼，「這是台灣的手機號碼欸」、「我打過去沒人接」、「電話號碼查得到Line欸」，不過也有網友擔心，「為什麼感覺真的會有年紀小的迷妹會付錢，怕」。