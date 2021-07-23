就坑你不敢當場點鈔！地下匯兌黑吃黑　450萬保時捷爽代步

記者邱中岳／台北報導

北市警方掌握天蠍堂堂主與天道盟成員「合作」，私下經營地下匯兌，但最後卻利用被害人不敢報案「黑吃黑」，警方透過資料發現，天蠍堂主不僅被抓多次，但出來仍不怕繼續詐騙，在2021年5月逮捕天蠍堂主，另外又在7月份逮捕天道盟同心會成員。

警方調查，34歲的天蠍堂陳姓堂主與27歲的天道盟同心會曾姓成員，共同組成地下匯兌集團，但是實際上卻根本沒有幫人兌換金錢，利用被害人不敢在大庭廣眾下點鈔，直接拿出偽造的假鈔以及偽造提款單，大膽的與被害人見面。

▲警方鎖定地下匯兌詐騙，逮捕涉嫌的天道盟同心會曾姓成員。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現有2名被害人遭詐騙129萬，隨即展開調查，最後在5月份於嘉義逮捕天蠍堂陳姓堂主，並起出改造手槍、4顆子彈，列外還有玩具假鈔、毒品安非他命，最後還起獲假冒刑事局刑警的證件，訊後先依法送辦。

警方事後又鎖定天道盟同心會曾姓嫌犯，並在19日前往新莊住處搜索，並查扣新台幣50多萬元、名錶以及要價逾450萬元的保時捷敞篷跑車，警方訊後依照詐欺、組織犯罪條例送辦。

▲警方在曾姓嫌犯住處搜出名錶以及要價逾450萬的保時捷敞篷跑車。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，嫌犯從事地下匯兌，與被害人相約在銀行旁的餐廳，見被害人帶了等值的精品財物，隨即進入銀行假裝提領錢，最後再趁隙拿出偽造的提款單以及假鈔，再交給被害人，目前警方也將持續追查共犯下落。

家禽貨車撞分隔島飛對向道 民宅慘被衝出大洞駕駛重傷昏迷

大稻埕水門即時管制「只出不進」 警籲民眾：盡快移車