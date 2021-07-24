東奧開幕式讓他看哭了　「向世界展現了日本的創意、細膩與堅持」

▲東奧開幕式，中華隊入場。（圖／體育署提供）



記者杜冠霖／綜合報導

嚴峻疫情下，東京奧運在昨(23)日晚間正式登場，並成為史上第1個無觀眾的開幕儀式，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這次的奧運雖然不完美，但令人感動，「看著看著，眼淚直流。」

黃暐瀚24日在臉書發文表示，因為疫情東京奧運已延了一年，觀眾也消失不見，但是，日本奧會依舊堅持舉辦，精彩的開幕表演一樣不少，早已中風、長年臥病在床的「棒球先生」長嶋茂雄，在弟子松井秀喜的攙扶下，與隊友王貞治三人，傳遞聖火慢慢前行，「這一晚，日本向世界展現了他們的創意、細膩與堅持。」

開幕表演也採用日本經典綜藝節目「超級變變變」橋段，演出一共涵蓋50個圖標、33個不同的運動項目，每個運動項目有自己專屬的圖標，由3名表演者搭配不同的道具和音效模擬演出。

黃暐瀚指出，最讓台灣觀眾拍案叫絕，可能是這個「超級變變變」橋段，將五十項運動項目標誌，用人體快速模擬輪替的這段表演，當排到第十項羽球的時候，道具球拍掉了，自己心頭一震，「好可惜啊，不出這個失誤，整場表演，就完美了！但我事後心念一轉，這個失誤，其實正好代表了今年的奧運，不完美的存在。」

黃暐瀚表示，數萬人的體育場，沒有觀眾，只有戴著口罩的運動員，依次進場。這是1964年東奧之後，日本再次展現給世界的模樣，雖不完美但令人感動，「日本加油！台灣選手，加油！」