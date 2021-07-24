　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

日本人不懂「中華台北」旗幟？　范世平：終於看到中國打壓台灣

▲▼中華隊盧彥勳、郭婞淳掌旗進場。（圖／體育署）

▲東奧開幕，中華隊進入會場。（圖／體育署）

記者柯沛辰／綜合報導

東京奧運23日開幕，台師大政研所教授范世平在臉書表示，在205個代表團中，他相信日本人最熟悉的莫過於台灣，所以看到隊伍前面的引導牌寫著「中華台北」，一定會想問「那是什麼東西？」讓他不禁感慨「日本人終於親眼看到中國對台灣的活生生打壓」。

范世平表示，除了引導牌上寫著「中華台北」，日本人可能還會疑惑「為什麼其他代表團都是高舉國旗，只有台灣舉奧會會旗？」、「到台灣觀光時從沒見過，也不是台灣總統府塔樓上懸掛的旗子。」

范世平說，當《NHK》主播大聲說「台灣進場」時，日本人可能才會驚覺「原來大會主持人所說的『Chinese Taipei』，就是台灣」，同時疑惑「為何要這麼麻煩？大會主持人為何不能稱『Taiwan』？為何讓大家都搞不懂，原來這就是台灣隊？」

范世平指出，這次日本人終於知道「台灣不能在奧會稱自己是台灣」的悲哀，就是中國的打壓而已；台灣不能舉自己的國旗，只能舉一個奇怪的旗子，也是中國的打壓，「中國打壓台灣的橋段，活生生的展現在日本人的面前，難怪當中國隊出場時，網路上的鄉民負評不斷」。

范世平認為，美國智庫民調6月30日曾公布，日本有88%受訪者對中國反感，「相信這場開幕式會讓日本人更討厭中國，更同情台灣」，好在日本奧委會「也不是吃素的」，這次讓代表團按照「50音」排序進場，讓台灣按照「た（ta）」進場，而不是中華台北的「ち（chi）」。

范世平分析，日本技術性表達不願接受「中華台北」，這對於保守且過去一向忌憚中國的日本政府來說，不僅是非常大的挑戰與突破，也顯示日本對台灣的體貼，「但是當日本都敢承受如此巨大的壓力時，我們自己呢？」

▼東奧開幕，日本《NHK》主播介紹「台灣隊進場了」。（圖／路透）

 ▲▼東京奧運。（圖／路透）

 
ET快訊
奧運壓軸進場！日代表「最萌身高差51cm」　史上第一掌旗官是
越南通報首例「台灣人染疫身亡」
奧運首次空場竟有滿場幻覺　網驚呼「神預言」釣出他

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

日本人不懂「中華台北」旗幟？　范世平：終於看到中國打壓台灣

東京奧運開幕！中華隊掌旗進場　蔡英文：謝謝日本將一切化為可能

快訊／二寶出生了！蔣萬安開心：是今天醫院接生寶寶中最大隻的

越南單日暴增6千例破紀錄　蔣萬安：二級警戒別鬆懈

國民黨列高端4大爭議「有詐欺前例」：強勢EUA就是抓全民當白老鼠

東奧開幕！　游錫堃祝「台灣隊」超越自我、邁向勝利

快訊／烟花來襲！新北1900開放全市紅黃線停車　暫停路邊停車收費

727降級！黃珊珊上傳與王必勝開會照　感謝中央給了北市很多建議

張少熙上任不到1年請辭　台師大校友心疼、2千位體育人換頭貼力挺

快訊／北市預告2周內有1.3萬劑疫苗過期　柯文哲批中央打太慢　

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

騎士停紅燈舉起啞鈴「微運動」　街頭健身網驚：時間管理大師？

騎重機界法拉利上台74線狂飆！ 時速破300公里「儀表板成直線」

二級警戒指引「草案一次看」！　室內限制50人、餐廳內用梅花座

李秀滿送1億豪宅！同居小17歲女記者　驚爆她是aespa成員Giselle的阿姨！

男友傳訊息「有女生正和我調情」　健身正妹秒吃醋！大爆氣想輸贏

日本人不懂「中華台北」旗幟？　范世平：終於看到中國打壓台灣

東京奧運開幕！中華隊掌旗進場　蔡英文：謝謝日本將一切化為可能

快訊／二寶出生了！蔣萬安開心：是今天醫院接生寶寶中最大隻的

越南單日暴增6千例破紀錄　蔣萬安：二級警戒別鬆懈

國民黨列高端4大爭議「有詐欺前例」：強勢EUA就是抓全民當白老鼠

東奧開幕！　游錫堃祝「台灣隊」超越自我、邁向勝利

快訊／烟花來襲！新北1900開放全市紅黃線停車　暫停路邊停車收費

727降級！黃珊珊上傳與王必勝開會照　感謝中央給了北市很多建議

張少熙上任不到1年請辭　台師大校友心疼、2千位體育人換頭貼力挺

快訊／北市預告2周內有1.3萬劑疫苗過期　柯文哲批中央打太慢　

「東奧最年輕選手」12歲桌球女將　披敘利亞戰袍出征

新冠病毒可怕後遺症！感染開隙縫侵略大腦　醫：恐致「早發失智」

中華最YOUNG丁華恬亮相東奧開幕　特別做這件事大讚「不虛此行」

日本人不懂「中華台北」旗幟？　范世平：終於看到中國打壓台灣

台將出賽東奧運彩開盤　射箭女團賠率看好拚南韓

中國首度動用《反外國制裁法》　制裁美國7人員和實體

南韓裔澳洲公民助北韓賣武器　傳有「台籍男子」牽線

與哥哥張進德一起當悍將！張育成樂開懷「我們是悍將」

證券交易所晚間公告：當沖熱門股長榮「違約交割」逾4615萬

流傳鬼門「提早」開了！　命理師提醒：4生肖要注意劫數

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安二寶出生了

蔡英文：謝謝日本將一切化為可能

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

快訊／北市預告2周內有1.3萬劑疫苗過期　柯文哲批中央打太慢　　

越南單日暴增6千例破紀錄　蔣萬安：二級警戒別鬆懈

快訊／新北公布最新足跡　小北百貨待30分鐘

快訊／嗆王必勝沒貢獻　柯文哲公開道歉：我錯了、感恩

快訊／京站影城確診員工「一家4口家戶感染」　媽媽、姊姊足跡公布

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

日人不懂中華台北　范世平：終於看到中國打壓

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

快訊／微解封倒數　柯文哲：北市暫不開放餐廳內用

國民黨列高端4大爭議　「有詐欺前例」

快訊／北市公布3確診者足跡　遍及北北桃

更多熱門

相關新聞

東奧運彩開盤　台灣射箭女團看好

東奧運彩開盤　台灣射箭女團看好

東京奧運7/24賽程即將展開，台灣好手陸續登場，台灣運彩持續開盤力挺中華隊，再提供射箭團體（男子、女子）、桌球團體（男子、女子），以及羽球王子維單場賽事等多個投注項目。正式開幕前已先開踢的奧運足球小組賽，消費者投注正確比數、高賠率中獎的消息頻傳，預估有可能掀起一波「正比」追逐熱潮。

日本單日新增4225例　東京1359例

日本單日新增4225例　東京1359例

世界田總問東奧開幕最佳服裝？這照片有解答

世界田總問東奧開幕最佳服裝？這照片有解答

蔡英文：謝謝日本將一切化為可能

蔡英文：謝謝日本將一切化為可能

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

關鍵字：

東京奧運東奧中華台北范世平台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／漏電元凶抓到了！高雄鳳山女子觸電身亡原因曝　

福原愛死守奧運開幕式：期待China跟Japan

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

健身教練傳播鍵40染疫　開直播：讓大家知道我很好

男友跟親姊同床！她見2人「親密行為」崩潰

中國水球女隊長爆紅　23歲大眼妹辣照瘋傳

鄭州OL指揮地鐵乘客自救　卻永遠留在車廂

不斷更新／雙北仍禁餐飲內用　各縣市懶人包

公司徵業務沒人！改名「助理」秒收200履歷

哈薩克美女掌旗太正了！網呼天使下凡

3颱包夾台！烟花風雨+大潮來襲紫爆

比台灣巨！烟花更胖最強暴風豪雨開炸

NHK主播：台湾です！網友超感動

台灣隊進場「騰訊切畫面」！直播變脫口秀

更多

最夯影音

更多
太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出

太神啦！小客車卡「超狹窄車位」　老司機巴庫N次...90秒完美移出
吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

吉普車滅頂畫面曝！88萬全泡水　賣車廠秒賠70萬車主：修護麻煩

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

西班牙公司「3D列印」素食牛排　試吃民眾驚喜：不像傳統但好吃！

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

27歲正妹網紅蘇日曼「罹胃癌晚期」淚崩！　多處骨轉移…消瘦輪椅代步

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

《賀先生》超萌奶娃助攻魏哲鳴追妻　「出門前要親媽咪」...親吻胡意旋脖子

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面