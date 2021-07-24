日本人不懂「中華台北」旗幟？　范世平：終於看到中國打壓台灣

▲東奧開幕，中華隊進入會場。（圖／體育署）

記者柯沛辰／綜合報導

東京奧運23日開幕，台師大政研所教授范世平在臉書表示，在205個代表團中，他相信日本人最熟悉的莫過於台灣，所以看到隊伍前面的引導牌寫著「中華台北」，一定會想問「那是什麼東西？」讓他不禁感慨「日本人終於親眼看到中國對台灣的活生生打壓」。

范世平表示，除了引導牌上寫著「中華台北」，日本人可能還會疑惑「為什麼其他代表團都是高舉國旗，只有台灣舉奧會會旗？」、「到台灣觀光時從沒見過，也不是台灣總統府塔樓上懸掛的旗子。」

范世平說，當《NHK》主播大聲說「台灣進場」時，日本人可能才會驚覺「原來大會主持人所說的『Chinese Taipei』，就是台灣」，同時疑惑「為何要這麼麻煩？大會主持人為何不能稱『Taiwan』？為何讓大家都搞不懂，原來這就是台灣隊？」

范世平指出，這次日本人終於知道「台灣不能在奧會稱自己是台灣」的悲哀，就是中國的打壓而已；台灣不能舉自己的國旗，只能舉一個奇怪的旗子，也是中國的打壓，「中國打壓台灣的橋段，活生生的展現在日本人的面前，難怪當中國隊出場時，網路上的鄉民負評不斷」。

范世平認為，美國智庫民調6月30日曾公布，日本有88%受訪者對中國反感，「相信這場開幕式會讓日本人更討厭中國，更同情台灣」，好在日本奧委會「也不是吃素的」，這次讓代表團按照「50音」排序進場，讓台灣按照「た（ta）」進場，而不是中華台北的「ち（chi）」。

范世平分析，日本技術性表達不願接受「中華台北」，這對於保守且過去一向忌憚中國的日本政府來說，不僅是非常大的挑戰與突破，也顯示日本對台灣的體貼，「但是當日本都敢承受如此巨大的壓力時，我們自己呢？」

▼東奧開幕，日本《NHK》主播介紹「台灣隊進場了」。（圖／路透）