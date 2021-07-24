中華隊「排序T進場」早用過了　他曝歷屆奧運數據：順序真的有差

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記者趙蔡州／綜合報導

東京奧運23日舉辦開幕典禮，台灣被安排在「た（ta）」序列進場，而非Chinese Taipei的「ち（chi）」，NHK電視台主播介紹時也以「台灣です」指稱中華隊，消息引發台灣網友熱議。臉書粉絲團「魚漿夫婦」表示，其實T開頭（進場），之前就有用過了，但是順序真的有差，「感謝日本的介紹啦！」

臉書粉絲專頁「魚漿夫婦」23日晚間貼出一張網友推文截圖，推文寫到「台灣只能以「中華台北」，而不能用台灣名義出場的台灣代表團，卻在順序上以『た（Ta）』進行排序，入場時被以『這是台灣』進行介紹，真的很感謝日本跟NHK啊」。

魚漿夫婦表示，很感謝日本的介紹，但其實台灣以T開頭排序，之前的奧運就有用過了，不過順序真的有差，中華隊1996年以TPE（中華台北）進場；2004、2012、2016均以T進場，分別排序在181位、179位及184位，而這次東奧開幕式依50音排序，中華隊以た（TA）進場，排序第104位。

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▲東奧開幕，中華代表團被安排在「た（ta）」序列。（圖／體育署提供）

其他網友看了文章後表示，「確實，一直都用T啊」、「非常感謝日本，台日友好」、「謝謝日本，謝謝NHK」、「感謝日本，希望大家都可以漸漸不用再演了」、「衝著這個，馬上打開日本亞馬遜狂買一波」。

不過以往奧運會中的進場順序，最特別的就是2008年北京奧運，當時進場順序是以「中文」為依據，當年中華代表團被依「中」排序，為第24位進場，排得相當前面。