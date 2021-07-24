流傳鬼門「提早」開了！　命理師提醒：4生肖要注意劫數

▲農曆七月即將到來。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



文／鏡週刊

農曆7月也是俗稱的「鬼月」，每年的農曆7月1日就是「鬼門開」的日子，而關於鬼月也有許多禁忌和習俗。星座塔羅專家「小孟老師」透過臉書發文，提醒鬼月即將在8月8日父親節當天登場，而新冠疫情傷亡較多，因此民間流傳鬼門似乎「提早」開了，他也撰文提醒這4生肖要注意劫數。

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一、生肖羊

小孟老師提醒，屬羊的人要特別注意「交通事故和罰單」。他說明在鬼月前後屬羊的民眾容易有交通罰單或罰款，因此會有破財的現象。小孟老師建議，屬羊的民眾出門在外要小心謹慎，也可以攜帶紅包袋化煞。

二、生肖豬

屬豬的朋友要特別注意身體病痛，尤其是天氣忽冷忽熱可能造成感冒，或是有中風的可能。小孟老師表示，家中有長輩或小孩屬豬的話，一定要格外留意他們的健康狀況，容易感冒生病，盡量避免去公眾場所，他也建議可以帶著紅色繩子，能化煞解厄。

三、生肖狗

屬狗的人要注意的是運氣問題，小孟老師表示屬狗的朋友在鬼月會有「倒楣關」。尤其要特別注意廚房、浴室等溼滑場合，容易踩空或滑倒，造成筋骨不適，還要花錢整骨，得不償失，小孟老師建議在床下放一張「綠色色紙」能化解煞氣。

四、生肖鼠

小孟老師表示，屬鼠的民眾要注意「血光之災」。有可能是在睡覺時，因意識模糊撞到桌角傷到筋骨，平常做家事的時候也要注意，例如切菜切到手，整理花圃手被刺傷等等，這樣的情形小孟老師則建議，可以在家中擺放3顆石頭擋煞去除衰運。



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