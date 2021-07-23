　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東奧撐竿跳選手開幕前夕練習　一落地「驚！門牙斷了」

【有片】【東奧開幕】撐竿跳選手開幕前夕練習　一落地「驚！門牙斷了」

▲英國撐竿跳選手柯佩爾日前在練習時被橫桿砸中嘴巴，導致門牙被撞斷。（翻攝Harry Coppell IG）

圖文／鏡週刊

東京奧運於今（23日）開幕，不過選手要是在比賽前夕掛彩，可就不好玩了。英國撐竿跳選手柯佩爾（Harry Coppell）在東京緊鑼密鼓備戰中，怎料在一次練習中撞斷兩顆大門牙，讓他百感交集，希望東京有好的牙醫。

現年25歲的柯佩爾被視為英國奪牌希望，不過，他週三（21日）在訓練中發生了小意外。從他發布的影片可見，他撐竿飛身躍過上方的橫桿，不過胸部踫到了橫桿，導致他降落在軟墊上後，他沒能接住，約2公斤重的橫桿就正巧砸到他嘴上。

【有片】【東奧開幕】撐竿跳選手開幕前夕練習　一落地「驚！門牙斷了」

▲柯佩爾落地時被橫桿砸中嘴巴。（翻攝Harry Coppell IG）

柯佩爾隨後也在IG分享受傷照片，一顆門牙被撞斷，另一顆則在流血，他說：「今天我練習撐竿跳時狀況不錯，只不過⋯橫桿砸到我臉上，把我的牙齒全弄亂了。」他還tag奧運官方推特帳號說：「希望東京有好的牙醫。」讓人看了哭笑不得。

【有片】【東奧開幕】撐竿跳選手開幕前夕練習　一落地「驚！門牙斷了」

▲柯佩爾看了整夜牙醫，他的其中一顆門牙被拔掉了。（翻攝Harry Coppell IG）

柯佩爾後來在IG更新動態，表示看了整夜牙醫，他的其中一顆門牙被拔掉了，他很幽默說：「我要告訴別人，我在酒吧打架。」（「橫桿」與「酒吧」的英文都是「bar」。）

【有片】【東奧開幕】撐竿跳選手開幕前夕練習　一落地「驚！門牙斷了」

▲柯佩爾於2020年獲得英國田徑錦標賽冠軍，更創下5.85米全國紀錄，是英國的在東奧的奪牌希望。（翻攝Harry Coppell推特）

柯佩爾於2019、2020年贏得英國田徑錦標賽冠軍，更在2020那年創下5.85米的全國紀錄。東京奧運男子撐竿跳資格賽將在7月31日舉行，決賽將於8月3日登場，所以柯佩爾還有幾天時間可以康復。

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Harry Coppell（@harry_coppell_pv）分享的貼文


更多鏡週刊報導
【東奧開幕】東奧開幕今晚登場　組委會：單日確診增19人創新高
【東奧開幕】改變心意不退出了　幾內亞5名運動員將參賽
【2021東奧】東奧不漏追！中華隊完整賽程一次看　齊心為台灣選手加油

ET快訊
鄧紫棋收周杰倫親送「神級黑箱」　一看亮點哭了
她怕打不到疫苗赴美打2劑輝瑞　抵台一驗竟確診！
地方政府同意就開！　3大超商可以內用了
健身教練傳播鍵40染疫　開直播說話了！網諷怎還有臉
麻吉弟弟娶美女經紀人　爆婚訊後首發聲！
男友跟親姊同床睡　她見2人「親密行為」崩潰：大家會介意嗎
吳亦凡錄《新說唱》現場選妃！　站姐目睹全程：至今忘不掉
World Gym又有確診足跡！有氧老師染疫　到過內湖店

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

東奧撐竿跳選手開幕前夕練習　一落地「驚！門牙斷了」

時速270km急墜　他降落傘一開「全打結」高空驚魂！恐怖畫面曝

東奧捷克隊6確診！隊醫「拒打疫苗」疑成感染源　機上多人沒戴口罩

泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光

衰男躲野外「連續7天」被 同隻灰熊攻擊　爬屋頂刻SOS才幸運獲救

每天好幾發「差點擼到死」！單身男高潮後頭痛炸裂…竟腦出血中風

為當東奧志工硬擠14天假！開幕3天前遭集體辭退　她怒：假都請好了

鼻內病毒多1千倍　美CDC：Delta是已知「傳染性最強」呼吸道病毒

貴又難吃！東奧一份漢堡1600日幣　法記者實測：肉排像橡膠

降級勿大意！南韓第4波壓不下「Delta飆升10倍」　4級警戒延長2周

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

東奧撐竿跳選手開幕前夕練習　一落地「驚！門牙斷了」

時速270km急墜　他降落傘一開「全打結」高空驚魂！恐怖畫面曝

東奧捷克隊6確診！隊醫「拒打疫苗」疑成感染源　機上多人沒戴口罩

泰國疫情大爆發　曼谷寺廟焚屍亭「燒爆」塌了！慘烈現場曝光

衰男躲野外「連續7天」被 同隻灰熊攻擊　爬屋頂刻SOS才幸運獲救

每天好幾發「差點擼到死」！單身男高潮後頭痛炸裂…竟腦出血中風

為當東奧志工硬擠14天假！開幕3天前遭集體辭退　她怒：假都請好了

鼻內病毒多1千倍　美CDC：Delta是已知「傳染性最強」呼吸道病毒

貴又難吃！東奧一份漢堡1600日幣　法記者實測：肉排像橡膠

降級勿大意！南韓第4波壓不下「Delta飆升10倍」　4級警戒延長2周

東奧開幕！　游錫堃祝「台灣隊」超越自我、邁向勝利

12星座對你做「這件」事　不要懷疑！就是對你有意思的訊號

東奧選手出場曲19首曝光！喚起電玩迷的熱血還藏有小巧思

黃曉明「3天捐70萬飲用瓶水」助河南！出動怪手＋大貨車…暖翻網

都美竹寫手千字文道歉！「暗指警察不公」劃3重點：世界讓人不舒服

脫胎換骨的廢棄校園　山谷中兼具古樸美感的現代摩登飯店

東奧開幕表演木造五環有故事　1964年各國代表團所種下的樹

居家防疫體重狂飆！營養師推5招「校正回歸」　保持這習慣超重要

快訊／新北女騎士遭廂型車撞噴！人車滑行50公尺　倒地不起

地方政府同意就開！3大超商「可以內用了」

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

即／莫德納宣布：明年交付2000萬劑

情侶沙灘後浪推前浪　他拿拖鞋巴下去

泰疫情慘重　曼谷焚屍亭燒爆垮了

捷克代表隊5人確診　總理：丟臉

泡菜正名　韓Kimchi改叫「辛奇」

繩索沒綁就跳了　女高空彈跳摔死

喊破217萬元！妹子吃到發胖版多力多滋發財了

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

少女玩彈弓椅「白色物」直射臉上

單身男高潮後頭痛炸裂　竟是擼到中風

捷克討論贈台疫苗　韋德齊樂觀期待

印尼月增百萬人染疫　9天萬人亡

陸拒WHO第二階段病毒溯源調查　白宮：不負責任

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

開第一槍！侯友宜：二級警戒「新北餐飲不開放內用」

降二級能持續多久？鄉民曝1關鍵

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

戶外強制戴口罩　網炸鍋：沒資格叫降級

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面