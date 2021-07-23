新竹縣市餐飲可內用　17項降級措施一次看懂

▲中央宣布，27日開始有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制。（圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

因應中央將從7月27日起調降疫情警戒至第2級，新竹縣府23日宣布，竹縣以「防疫優先、穩健鬆綁、人性管理」3原則，在中央通案性準則下實施各行業開放，包括餐飲業開放內用；幼兒園、托嬰中心、安親班和補習班重新開放；戶外場域、室內展覽館和圖書館重新開放；宗教集會適度進行等，各項開放措施的詳細規範將由各所屬局處陸續公告。

因應中央27日起降為第2級警戒，在指揮中心通案性原則下，新竹縣宣布縣內各項措施如下：

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轄內風景區和遊樂園部分，六福村、小叮噹等觀光遊樂園實施總量管制，27日起的第1週僅開放最高承載量30%。

風景區和步道則加強消毒，監測人流、車流。內灣、北埔、湖口老街等商圈則開放最高人流的50%(公有停車場停滿時即勸離遊客)，啟動人流、車流管制。

各風景區、遊樂園、商圈開放餐飲內用，管理單位可視需要自行設置戶外用餐區。

溫泉業的大眾池比照游泳池仍不開放。

大眾交通工具部分，台灣好行獅山縣自7月30日復駛，縣內所有市區、觀光公車全面QR Code實聯制，司機乘客須遵守防疫規定。

餐飲部分皆開放內用，須符合中央通案性原則，並採梅花座或隔板。市場和夜市在符合防疫原則下開放內用。

美容美體業、按摩業和夾娃娃機等依照中央指引下可恢復營業。

文化場館部分原則上重新開放，須符合中央通案性原則。

各圖書館恢復借書，但不開放自修室；縣史館和美術館恢復開放。

演藝廳、演奏廳和實驗劇場開放表演團體演出，演出人員在非演出期間應配戴口罩，已實施快篩或PCR檢測的表演者，於正式演出時得暫脫口罩，進入場館須提供防疫計畫。

蕭如松藝術園區和新瓦屋客家文化保存區恢復開放，區內店家恢復營業，新瓦屋除集會堂外的公有場館，因空間狹小不開放，定時導覽和市集活動因有群聚風險仍暫停。

縣內托嬰中心恢復收托，謝絕訪客。

開放托育資源中心親子遊戲室及親子活動，降低參加組數，開放教玩具借閱用服務。

兒少機構訪客採實名制預約訪視，一天限一組人(至多2人)。老福住宿機構依中央指引有條件採實名制預約訪視。社區式長照機構恢復營運。社區關懷據點逐步恢復活動並以領餐代替共餐。身心障礙機構採實名制預約訪視。身心障礙機構式日間照顧服務、社區式日間照顧服務、家庭托顧及身心障礙者社區日間作業設施服務也可恢復營運。

幼兒園有條件開放，帶班教保人員須已接種疫苗，未施打或接種未滿14天者，須有3天內快篩或核酸檢測陰性證明，並7天定期快篩一次。教學以班級為單位，禁止跨班和戶外教學。室內應保持通風，無窗之空間(如地下室)、戶外遊具或有接觸傳染風險之設施暫不開放。訪客入園須落實實聯制、量體溫、酒精消毒、戴口罩、保持社交距離、不接觸幼生等。全園有1人確診則全園停課2週，有1人被匡列，停課1天清潔消毒。

各級學校活動有條件開放，入校教學的教育人員須已接種疫苗，未施打疫苗或接種未滿14天者，須有3天內快篩或核酸檢測陰性證明，並7天定期快篩一次。學生暑期輔導與夏日樂學可恢復實體上課，以半日不提供用餐為原則，同時提供部分參加暑假輔導學生選擇以線上同步學習之機會。補習班和課照中心開放，教職員工未施打疫苗或接種未滿14天者，須有3天內快篩或核酸檢測陰性證明，並3-7天定期快篩。

▲戶外設施項目眾多，但開放程度不一，部分體育場因無法保持社交距離而無法開放，校園戶外也分操場開放、遊具不開放等分別。

縣立體育館目前為疫苗接種站不開放，竹北世興棒壘球場、竹東河濱公園棒壘球場、竹北溜冰場、第二運動場人工草皮足球場及溜冰場因運動項目無法保持社交距離仍暫停開放。其餘各縣立場館開放，須遵守中央通案性原則。保齡球館和撞球場開放，球具須消毒後，才能提供下一個人使用。游泳池維持不開放。高中以下學校運動團隊訓練方面，教練、防護員等工作人員須附3至7天陰性證明，至少1週定期篩1次，須分時分段返校訓練，不能有身體接觸碰撞，訓練時段室內10人、室外20人為限，訓練不開放住宿。校園開放戶外操場，遊具和運動設施不開放。公園設施恢復開放，加強消毒。

新竹市部分，林智堅市長表示，稍早行政院宣布27日警戒降為二級，各局處遵循相關指引，將實施降級後的配套措施，包括餐飲業恢復內用，惟需遵守實聯制、使用隔板、梅花座等遵循衛福部規定；民眾除飲食外仍須全程戴口罩。

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