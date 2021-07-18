「把槍拿出來！」幫前女友處理感情糾紛卻嚇錯人　烏龍男下場曝

▲基隆一名李姓男子幫前女友處理感情糾紛，對友人大喊「把槍拿出來！」，沒想到卻嚇錯人。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／基隆報導

基隆一名李姓男子去年5月凌晨，欲幫前女友「處理」和前女友有感情糾紛的黃男，開車前往前女友的指定處，埋伏在附近，等待黃男路過，卻遇到剛好路過停車的方姓男子。李男誤將方男認成黃男，先是對他大罵5字經後，對著友人大喊「把槍拿出來！」更回到車上，作勢翻找槍枝，嚇得方男趕緊報警。基隆地方法院審理後，依恐嚇危害安全罪，判處李男拘役25日，得易科罰金。

李姓男子去年5月凌晨，接獲前女友的通知，準備處理和前女友有感情糾紛的黃姓男子。李男開車前往前女友的指定地點後，在一旁埋伏等待黃男出現，而方姓男子恰好經過準備取車，李男卻誤將方男認成黃男，從埋伏地點衝出，先是對著方男大罵5字經後，轉頭對友人高喊「快快快！把槍拿出來！」，還返回車上做事翻找槍枝，嚇得方男趕緊逃離現場並報警。

警方循線逮到李男後，李男才知道自己認錯人，坦承一切犯行。基隆地院審理後認為，李男雖然嚇錯人，但卻已讓方男的身心陷於恐懼，李男不知以理性、和平方式解決問題，為念其以坦承犯行，兼衡被告素行、犯罪動機與智識程度等，判處李男拘役25天，得易科罰金。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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