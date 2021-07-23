衝浪可以泳池不行？　陳時中「海裡不會交互感染」...網虧：神邏輯

▲陳時中宣布開放潛水、衝浪和水上摩托車。（圖／指揮中心提供）

記者陳怡靜／綜合報導

指揮中心今（23）日宣布7月27日至8月9日降至二級警戒，部分運動休閒場域再鬆綁，游泳池依舊維持不開放，不過水域活動包含潛水、衝浪和水上摩托車都予以解禁，陳時中解釋「海裡不會交互感染」，卻讓網友一頭霧水，「海裡可以，泳池不行？」

一名女網友在「Dcard」發問，「剛剛聽指揮中心說開放潛水（還可以接受...為何開放衝浪跟水上摩托車，又說不能玩水上設施超矛盾，我有看說要帶口罩，但很擔心。」

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不少網友也感到相當困惑，「上岸戴口罩，口罩會濕的要命」、「我想問有可能不群聚嗎？」、「去海邊不是都結伴去嗎，所以還是群聚啊」。此外，許多網友也在「ETtoday新聞雲」臉書粉專直呼，「很多人潛水上來習慣拿下呼吸器吐一口口水，所以是...」、「什麼邏輯？海裡可以、游泳池不行？」、「海水鹹鹹會消毒的概念」。

▲網友針對開放衝浪、水肺潛水，卻不開放游泳池感到困惑。（圖／翻攝自ETtoday新聞雲臉書粉專）

不過也有人表示贊成，「開放玩水合理啊～現在山上露營的一堆，難道可以遊山不能玩水」、「終於等到了」、「水啦！可以潛水了，等好久了」。

指揮中心稍早記者會中公布二級警戒鬆綁措施，針對國人關心的運動休閒領域，陳時中表示，只要戴口罩就可以打籃球，也能進行羽球雙打。水域活動的部分，游泳池仍維持不開放，不過開放水肺潛水、衝浪和水上摩托車，但是一上岸仍必須戴口罩。陳時中解釋，水肺潛水是全身包緊緊，到海裡去應該也不會有交互感染風險，衝浪、騎水上摩托車也不會群聚，因此予以解禁。

▼中央流行疫情指揮中心記者會降級管制措施。（圖／指揮中心提供）