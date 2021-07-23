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南韓解封後的教訓　醫師整理「5個錯誤」民眾一定要看

▲▼南韓疫情升溫，確診者大多集中在首爾。（圖／路透社）

▲南韓疫情解封後疫情又大爆發，確診者大多集中在首爾，醫曝關鍵策略。（圖／路透社）

文／醫師黃軒／重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師

什麼是“防疫微管理”？

A.在疫情失控時

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通過觀察許多城市中不同的社區，里巷中，宣佈為“紅色警戒”，說明這些小社區的差異，與其他社區相比，由於有感染高傳播疑慮，除採取了【更多限制性措施】。也在【紅色小社區】，針對當地流行病學情況，採取了【廣泛篩檢】的政策。

全世界各地一但疫情失控大爆，馬上立刻封城措施，這是阻止傳播疾病，不得不的手段！

但是大家都知道，一但封鎖，代表經濟發展受限，生活品質受礙...這樣的封鎖，不能維持太久，於是歐洲各國從去年開始，都各自訂出很多解封策略。

B.在疫情降温時

1.操之過急方式：間歇式的策略（On and Off Strategy)

間歇式的策略（On and Off Strategy) 就是考慮一次性的，完全的解封，釋放所有隔離人群。 ( The “on-off” release strategy considers releasing the quarantined population all at once )

研究中發現，在第50天，一但到了尖峰開始下降了，恢復的人變多了，這時開始馬上全國解封，到了第80天左右，疫情又開始揚起，會再入封城措施，全國可能又出現嚴格執法，疫情開始在第150天，又開始馬上全國解封，研究人員，這樣的 " on and off " 不一會兒，疫情擴散也是會一直 " on and off " 的持續發展。

研究人員認為，那是因為社區內，仍然有許多的未知感染案例或無症狀感染者持續存在，一但完全全國解封，那些早已被感染的人，也會同一個時段，出現在社區，持續傳播病毒給下一個人，故在大爆炸後，又會陷入封城。

2.荷蘭的解封教訓

根據疫苗施打數據的統計，荷蘭全國已施打第一劑疫苗高達67％、兩劑都施打完成的也超過40％，平均全國的施打率也有54％。

於是，夜總會重新開業，人們期待、可以飲酒作樂的週末終於再度到來，早已悶壞的荷蘭人終於盼到這難得的解禁時刻，紛紛約三五好友一起到酒吧、餐廳大肆慶祝，業者樂開懷、民眾的歡樂聲更不絕於耳……但大部分的人都沒有戴口罩。

荷蘭政府當時的作法，是規定參與各種聚會、活動的人要秀出接種疫苗的證明，只要這樣就可以自由參加。

除了大眾交通工具和機場外，其它地方可以不再需要戴口罩。

結果從這之後，荷蘭一週的感染率直接上升500％。當局後續追蹤可確認的感染源，發現約40％的感染案例，發生在夜店、酒吧與咖啡廳。

這樣的間歇式的策略（On and Off Strategy) : 一次性的，馬上完全的解封，釋放所有隔離人群，人民開始報複性群聚...

C.「逐步解封策略」（Gradually Strategy)

英國專家Zisis Kozlakidis ，中國専家Gui Quan Sun 和意大利専家Sandro Roleeu，提出了 :

「逐步解封策略」（Gradually Strategy) : 提出在感染的第一個高峰完全過去之後，應仍鎖封部分人員。

在研究中，在第80天，尖峰開始下降，符合解封條件，這時，近有200萬人屬低風險區，原本封城隔離的人，可以開始活動！預計在此解封日後的1-2個月，可能會觀察到，會有第二次感染的高峰出現，故其餘部份人群，應保持在隔離區的狀態，在這當中，也可陸續逐步解封其他低風險區域，一直到再次觀察到，每天有幾週（2週-4週）的低新感染病例為止，就像是在這次研究中，在第200天後，才能正式第二次大解封。

D.有修件的防疫微管理

1.例如從第三階段：

室內，從原本5人放寬到50人，室外從10人變成100人，但仍有人流管控，以及社交距離室內1.5公尺，室外1公尺，這些都是大原則！

2.可陸續逐步降級低風險塲域或民生重要消費市場，

原本封城隔離的人，可以開始活動！一直到再次觀察幾週 ( 2週-4週) 至低新感染病例持續不變為止

詳細報導請見： news.tvbs.com.tw/life/1550742?from=Copy_content

E.解封下，仍需其他防疫微管理

1.韓國解封下的教訓

南韓的疫苗接種接種過一劑新冠疫苗的人數超過 1,500 萬，接種率達到 30.38%，完整接種的人數超過 565 萬，接種率達也約 11％

a.區域不統一

韓國目前只有限制疫情最嚴重的三個地方：

首爾、仁川、京畿道

實施最高等級的第4階段社交距離規範 :

限制晚上6時前最多4人、6時後最多2人聚會。不過該區域民眾展開大逃亡，特地跑到其他地方聚會，反而增加地區間人員移動。韓國現在非首都地方的疫情，仍在狂奔中....

b.民眾不配合

變種病毒來勢洶洶，韓國單日確診人數在6日再逾千例，迫使韓國政府首次上調首都圈社交距離規範至「最高等級」:

1.出門戴口罩

2.進出店家刷條碼實名登記

3.各主要車站及商店出入口常備有酒精乾洗手

4.地鐵站手扶梯上也多加裝了自動消毒設備

在韓國生活的處處都能看見疫情帶來的改變...但民眾的日常又是另一回事

第四級警戒和之前有什麼不一樣。當地記者，寫出了很多「bug」，例如：

1.民眾為求方便、以長鏈掛在胸前晃蕩的口罩

2.三三兩兩聚集在餐廳門口拉下口罩抽菸聊天

3.因聽不清說話聲音，又越過隔離板旁，與人說話、通勤時間仍擠得如同沙丁魚的電車車廂等

4.夜店、酒吧等聲色場所禁止營業，但是健身房、咖啡廳、餐廳等公眾設施，可以營業到晚間 10 點。

5.餐飲場所「並沒有禁止內用」，也沒有說是否要加裝隔板之類的措施。

F.不管哪種防疫微管理，都必須得有配套措施，要同時進行：

1.城內先連結解封，才對城外連結解封，這是逐步實現開放。

2.不同的時段，釋放不同年齡層的人或不同場域。

3.必須仍然保持社交安全距離

4.手機監控、實名制、接觸軌跡，以便萬一發生新案例，易匡列追蹤。

5.要有法規是一致的、可具體執行，而非口號而已

G.防疫微管理: 我們不會清零

加拿大多倫多大學，在去年九月，對於世界各地政府，陸續一直想要替人民解封，提出了三個真心希望：

他們認為，任何的解封策略，不會是100分的，也就是說維持清零是理想，現實生活中，你仍然可能會有零星傳播事件發生的，因為你的國家即使清零，這個地球上仍然是病毒大流行呀：

1.通過加強，政府和民眾的風險溝通，資訊透明化，才能降低人民的恐懼

2.讓社區人人參與防疫感受，以減少指責的出現

" 別忘了，任何的解封，都有可能，會再次被封 "

3.快速減災團隊

由於沒有清零了，必須成立快速減災團隊，只要區塊疫情出現，可以快速反應滅災的。

H.各國去年解封的教訓

歐洲，各國去年5月開始，很多國家都開始喊解封呢！而一直都是如此，「不曾不解封，卻又一直再重封」！

閱讀我去年文章：

1.黃軒醫師說：5月份，歐美解封潮 ?

https://vocus.cc/coronavirus/5eae03fffd89780001a02830

2.専家提醒這7大國家，COVID19 解'瘋'了，要小心啊！

https://vocus.cc/coronavirus/5edecebefd897800011868a0

I.產生信任感

消除「不曾不解封，又一直再重封」污名化的條件，研究人員認為就是要人民產生信任感。政府需要採取多種策略，包括通過大眾媒體、告知人民目前策略促進的改變、生活資源的分配、紓困方案的落實，讓人民生活不受影響，才能取信於民。也才能減少因為大流行，容易焦慮，少了信心，就進而會容易產生，批評政策輿論。

這次研究人員得出結論，最佳策略是 :

1.「逐步解封策略」（Gradually Strategy) : 提出在感染的第一個高峰完全過去之後，應仍鎖封部分人員。

2.從最初的感染高峰期結束後的2-4週內釋放大約一半的人，然後再等待3-4個月，以等待第二個高峰期過去，然後釋放其他所有人。

3.然而 ， 各國的最佳解決方案，都會取決於COVID-19患者的康復率和病毒傳播率而有所不同。

" 真心希望，這個地球，沒有私心和批判，大家一起防疫微管理成功！ "

※本文已獲黃軒醫師授權使用，未經同意請勿任意轉載。

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