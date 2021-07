南韓解封後的教訓　醫師整理「5個錯誤」民眾一定要看

▲南韓疫情解封後疫情又大爆發,確診者大多集中在首爾,醫曝關鍵策略。(圖/路透社)

文/醫師黃軒/重症醫學專科醫師、胸腔內科專科醫師

什麼是“防疫微管理”?

A.在疫情失控時

通過觀察許多城市中不同的社區,里巷中,宣佈為“紅色警戒”,說明這些小社區的差異,與其他社區相比,由於有感染高傳播疑慮,除採取了【更多限制性措施】。也在【紅色小社區】,針對當地流行病學情況,採取了【廣泛篩檢】的政策。

全世界各地一但疫情失控大爆,馬上立刻封城措施,這是阻止傳播疾病,不得不的手段!

但是大家都知道,一但封鎖,代表經濟發展受限,生活品質受礙...這樣的封鎖,不能維持太久,於是歐洲各國從去年開始,都各自訂出很多解封策略。

B.在疫情降温時

1.操之過急方式:間歇式的策略(On and Off Strategy)

間歇式的策略(On and Off Strategy) 就是考慮一次性的,完全的解封,釋放所有隔離人群。 ( The “on-off” release strategy considers releasing the quarantined population all at once )

研究中發現,在第50天,一但到了尖峰開始下降了,恢復的人變多了,這時開始馬上全國解封,到了第80天左右,疫情又開始揚起,會再入封城措施,全國可能又出現嚴格執法,疫情開始在第150天,又開始馬上全國解封,研究人員,這樣的 " on and off " 不一會兒,疫情擴散也是會一直 " on and off " 的持續發展。

研究人員認為,那是因為社區內,仍然有許多的未知感染案例或無症狀感染者持續存在,一但完全全國解封,那些早已被感染的人,也會同一個時段,出現在社區,持續傳播病毒給下一個人,故在大爆炸後,又會陷入封城。

2.荷蘭的解封教訓

根據疫苗施打數據的統計,荷蘭全國已施打第一劑疫苗高達67%、兩劑都施打完成的也超過40%,平均全國的施打率也有54%。

於是,夜總會重新開業,人們期待、可以飲酒作樂的週末終於再度到來,早已悶壞的荷蘭人終於盼到這難得的解禁時刻,紛紛約三五好友一起到酒吧、餐廳大肆慶祝,業者樂開懷、民眾的歡樂聲更不絕於耳……但大部分的人都沒有戴口罩。

荷蘭政府當時的作法,是規定參與各種聚會、活動的人要秀出接種疫苗的證明,只要這樣就可以自由參加。

除了大眾交通工具和機場外,其它地方可以不再需要戴口罩。

結果從這之後,荷蘭一週的感染率直接上升500%。當局後續追蹤可確認的感染源,發現約40%的感染案例,發生在夜店、酒吧與咖啡廳。

這樣的間歇式的策略(On and Off Strategy) : 一次性的,馬上完全的解封,釋放所有隔離人群,人民開始報複性群聚...

C.「逐步解封策略」(Gradually Strategy)

英國專家Zisis Kozlakidis ,中國専家Gui Quan Sun 和意大利専家Sandro Roleeu,提出了 :

「逐步解封策略」(Gradually Strategy) : 提出在感染的第一個高峰完全過去之後,應仍鎖封部分人員。

在研究中,在第80天,尖峰開始下降,符合解封條件,這時,近有200萬人屬低風險區,原本封城隔離的人,可以開始活動!預計在此解封日後的1-2個月,可能會觀察到,會有第二次感染的高峰出現,故其餘部份人群,應保持在隔離區的狀態,在這當中,也可陸續逐步解封其他低風險區域,一直到再次觀察到,每天有幾週(2週-4週)的低新感染病例為止,就像是在這次研究中,在第200天後,才能正式第二次大解封。

D.有修件的防疫微管理

1.例如從第三階段:

室內,從原本5人放寬到50人,室外從10人變成100人,但仍有人流管控,以及社交距離室內1.5公尺,室外1公尺,這些都是大原則!

2.可陸續逐步降級低風險塲域或民生重要消費市場,

原本封城隔離的人,可以開始活動!一直到再次觀察幾週 ( 2週-4週) 至低新感染病例持續不變為止

E.解封下,仍需其他防疫微管理

1.韓國解封下的教訓

南韓的疫苗接種接種過一劑新冠疫苗的人數超過 1,500 萬,接種率達到 30.38%,完整接種的人數超過 565 萬,接種率達也約 11%

a.區域不統一

韓國目前只有限制疫情最嚴重的三個地方:

首爾、仁川、京畿道

實施最高等級的第4階段社交距離規範 :

限制晚上6時前最多4人、6時後最多2人聚會。不過該區域民眾展開大逃亡,特地跑到其他地方聚會,反而增加地區間人員移動。韓國現在非首都地方的疫情,仍在狂奔中....

b.民眾不配合

變種病毒來勢洶洶,韓國單日確診人數在6日再逾千例,迫使韓國政府首次上調首都圈社交距離規範至「最高等級」:

1.出門戴口罩

2.進出店家刷條碼實名登記

3.各主要車站及商店出入口常備有酒精乾洗手

4.地鐵站手扶梯上也多加裝了自動消毒設備

在韓國生活的處處都能看見疫情帶來的改變...但民眾的日常又是另一回事

第四級警戒和之前有什麼不一樣。當地記者,寫出了很多「bug」,例如:

1.民眾為求方便、以長鏈掛在胸前晃蕩的口罩

2.三三兩兩聚集在餐廳門口拉下口罩抽菸聊天

3.因聽不清說話聲音,又越過隔離板旁,與人說話、通勤時間仍擠得如同沙丁魚的電車車廂等

4.夜店、酒吧等聲色場所禁止營業,但是健身房、咖啡廳、餐廳等公眾設施,可以營業到晚間 10 點。

5.餐飲場所「並沒有禁止內用」,也沒有說是否要加裝隔板之類的措施。

F.不管哪種防疫微管理,都必須得有配套措施,要同時進行:

1.城內先連結解封,才對城外連結解封,這是逐步實現開放。

2.不同的時段,釋放不同年齡層的人或不同場域。

3.必須仍然保持社交安全距離

4.手機監控、實名制、接觸軌跡,以便萬一發生新案例,易匡列追蹤。

5.要有法規是一致的、可具體執行,而非口號而已

G.防疫微管理: 我們不會清零

加拿大多倫多大學,在去年九月,對於世界各地政府,陸續一直想要替人民解封,提出了三個真心希望:

他們認為,任何的解封策略,不會是100分的,也就是說維持清零是理想,現實生活中,你仍然可能會有零星傳播事件發生的,因為你的國家即使清零,這個地球上仍然是病毒大流行呀:

1.通過加強,政府和民眾的風險溝通,資訊透明化,才能降低人民的恐懼

2.讓社區人人參與防疫感受,以減少指責的出現

" 別忘了,任何的解封,都有可能,會再次被封 "

3.快速減災團隊

由於沒有清零了,必須成立快速減災團隊,只要區塊疫情出現,可以快速反應滅災的。

H.各國去年解封的教訓

歐洲,各國去年5月開始,很多國家都開始喊解封呢!而一直都是如此,「不曾不解封,卻又一直再重封」!

閱讀我去年文章:

1.黃軒醫師說:5月份,歐美解封潮 ?

2.専家提醒這7大國家,COVID19 解'瘋'了,要小心啊!

I.產生信任感

消除「不曾不解封,又一直再重封」污名化的條件,研究人員認為就是要人民產生信任感。政府需要採取多種策略,包括通過大眾媒體、告知人民目前策略促進的改變、生活資源的分配、紓困方案的落實,讓人民生活不受影響,才能取信於民。也才能減少因為大流行,容易焦慮,少了信心,就進而會容易產生,批評政策輿論。

這次研究人員得出結論,最佳策略是 :

1.「逐步解封策略」(Gradually Strategy) : 提出在感染的第一個高峰完全過去之後,應仍鎖封部分人員。

2.從最初的感染高峰期結束後的2-4週內釋放大約一半的人,然後再等待3-4個月,以等待第二個高峰期過去,然後釋放其他所有人。

3.然而 , 各國的最佳解決方案,都會取決於COVID-19患者的康復率和病毒傳播率而有所不同。

" 真心希望,這個地球,沒有私心和批判,大家一起防疫微管理成功! "

※本文已獲黃軒醫師授權使用,未經同意請勿任意轉載。