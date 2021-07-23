阿里雲成東奧數位轉播服務商　「全球線上看」檢驗雲計算功力

▲阿里雲將為東京奧運提供數位轉播雲計算支持。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）昨（22）日在東京宣布，東京奧運將首次採用阿里雲技術進行全球轉播，是奧運邁入數位時代跨出的重要一步。巴赫強調，「對這屆特殊的奧運會來說，技術至關重要，感謝阿里巴巴的雲技術，今年將是數位化水準最高的一屆奧運。」

▲國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）。（圖／CFP）

《燕趙都市報》報導，對於本屆奧運首次採用的雲上轉播，巴赫表示，我們（阿里雲）一起合作打造了雲上的轉播平台OBS Cloud，這是今年一項重大的創新，「在轉播平台上提供的3D追蹤技術，為觀眾提供了創新的觀看體驗。」

據了解，要服務全球近50億奧運觀眾同步收看數位轉播，是對阿里雲運算技術的一項考驗，也將是檢驗大陸科技發展程度的最佳試卷。對阿里雲而言，經過10餘年的成長，在業內已躋身世界頂尖梯隊，不僅打敗甲骨文雲計算，甚至超越谷歌排名世界第三。

阿里雲成為東京奧運全情轉播服務商，不僅是史上首個雲技術轉播奧運賽事的平台，接下來數屆奧運也都將採用阿里雲運算技術。

阿里雲智能總裁張建鋒表示，「就這屆特殊的奧運而言，數位化不僅是一項挑戰，更是機遇，全球觀眾將首次雲觀看奧運。」張建鋒強調，對於全球媒體，基於OBS Cloud，轉播方不僅可以接收賽事內容，還可以在平台上建立自己的內容創作、管理和分發系統，「這使得轉播方工作人員不必親赴東京奧運現場，可以遠程完成轉播和編輯工作。」

受疫情影響，東京奧運現場不開放觀眾入場，僅自行車及部分足球場地開放觀眾現場觀看。對於空場舉辦奧運，巴赫表示，在這種情況下，科技的參與至關重要，借助雲上轉播等科技創新，人們與奧運可以更緊密地聯繫在一起，成為一個全新的方式來觀賞奧運。

