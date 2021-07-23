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「台海情勢複雜嚴峻」　汪洋：持續歡迎台青赴陸發展

▲大陸全國政協主席汪洋。（圖／翻攝央視CCTV+）

▲大陸全國政協主席汪洋未出席第四屆青發論壇，以賀信方式祝賀。（圖／翻攝央視CCTV+）

記者任以芳／北京 ── 杭州報導

大陸第四屆海峽兩岸青年發展論壇今（23日）在浙江省杭州市舉辦。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋向論壇組委會發賀信，代表中共中央和習近平總書記，對論壇舉辦表示祝賀。汪洋也指出，當前臺海形勢複雜嚴峻，希望廣大臺灣青年把握時勢，隨著「十四五」規劃發展，大陸方面將提供兩岸青年更好發展條件。

汪洋主席在賀信中指出，青年是國家的未來、民族的希望，也是兩岸關系的未來和希望。祖國大陸十分關心包括臺灣青年在內的全體青年的成長進步，熱情支持兩岸青年多接觸、勤來往、深交流，不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。

汪洋強調，「十四五」規劃順利開局，未來將為兩岸青年提供更加寬廣的舞臺。並且歡迎更多臺灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。大陸方面也將持續關注臺灣青年一切所需，願意持續關注臺灣青年所需，落實惠臺利民各項政策，為大家在大陸學習、就業、創業提供良好條件。

▲▼ 大陸第四屆海峽兩岸青年發展論壇、劉結一、洪秀柱 。（圖／主辦單位提供）

▲ 大陸第四屆海峽兩岸青年發展論壇，台商、兩岸青年代表等約350人參加。（圖／台商提供）

談到台海情勢，汪洋表示，「當前臺海形勢複雜嚴峻，但時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，解決臺灣問題的主導權主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。」希望廣大臺灣青年看清歷史大勢，擔當民族大義，扛起時代重任，持續推動兩岸關系和平發展。

據了解，這次台灣方面參加人員有中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應邀出席論壇。本屆論壇以「攜手共促融合發展」為主題，台商、兩岸青年代表等約350人參加。

▼中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕會上致辭。（圖／台商提供）

▲▼中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕會上致辭並出席論壇活動。 。（圖／台商提供）

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