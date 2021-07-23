「台海情勢複雜嚴峻」　汪洋：持續歡迎台青赴陸發展

▲大陸全國政協主席汪洋未出席第四屆青發論壇，以賀信方式祝賀。（圖／翻攝央視CCTV+）

記者任以芳／北京 ── 杭州報導

大陸第四屆海峽兩岸青年發展論壇今（23日）在浙江省杭州市舉辦。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋向論壇組委會發賀信，代表中共中央和習近平總書記，對論壇舉辦表示祝賀。汪洋也指出，當前臺海形勢複雜嚴峻，希望廣大臺灣青年把握時勢，隨著「十四五」規劃發展，大陸方面將提供兩岸青年更好發展條件。

汪洋主席在賀信中指出，青年是國家的未來、民族的希望，也是兩岸關系的未來和希望。祖國大陸十分關心包括臺灣青年在內的全體青年的成長進步，熱情支持兩岸青年多接觸、勤來往、深交流，不斷增強做中國人的志氣、骨氣、底氣。

汪洋強調，「十四五」規劃順利開局，未來將為兩岸青年提供更加寬廣的舞臺。並且歡迎更多臺灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。大陸方面也將持續關注臺灣青年一切所需，願意持續關注臺灣青年所需，落實惠臺利民各項政策，為大家在大陸學習、就業、創業提供良好條件。

▲ 大陸第四屆海峽兩岸青年發展論壇，台商、兩岸青年代表等約350人參加。（圖／台商提供）

談到台海情勢，汪洋表示，「當前臺海形勢複雜嚴峻，但時與勢始終在主張國家統一的力量這一邊，解決臺灣問題的主導權主動權始終掌握在祖國大陸這一邊。」希望廣大臺灣青年看清歷史大勢，擔當民族大義，扛起時代重任，持續推動兩岸關系和平發展。

據了解，這次台灣方面參加人員有中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱應邀出席論壇。本屆論壇以「攜手共促融合發展」為主題，台商、兩岸青年代表等約350人參加。

▼中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在開幕會上致辭。（圖／台商提供）