「用盡所有方式護台」　美海軍部長提名人：專注應對中國威脅

▲美國海軍航空母艦與日本海上自衛隊編隊航行。（資料照／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國總統拜登提名的海軍部長人選戴杜羅（Carlos Del Toro）13日公開表示，自己上任後會「專門」關注中國的威脅。他還說，以各種方式保衛台灣至關重要，「我們應該專注於盡可能為台灣提供自衛措施。」

根據美國《國會山莊報》（The Hill）報導，戴杜羅13日於聯邦參議院軍事委員會的任命聽證會上承諾，如果任命通過，他將會全心專注於來自中國的威脅，並且推進美國的海上戰略，維護包括台灣在內的印度太平洋地區各國的安全利益。

戴杜羅還說，「必須全盤審視美國對台灣的承諾，我們應該專注於為台灣提供盡可能多的自衛手段。」他強調，「以各種方式保衛台灣至關重要。」

戴杜羅此番發言，是為回應佛州共和黨籍聯邦參議員史考特（Rick Scott）詢問有關近日兵棋推演的問題。近日的兵棋推演顯示，如果解放軍攻台，美國將難以保衛台灣。對此，戴杜羅表示，不清楚機密兵棋推演的內容，但他將會立即深入研究，以便更深入了解威脅，以及美國海軍該如何應對威脅。

密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）在聽證會上問及，美國維持不讓中國接管台灣的能力是否「至關重要」，以及海軍在制訂作戰計畫時，是否應該優先考慮中國攻台的可能性。戴杜羅對這兩個問題的回答都是「絕對是」。

美國國會要求海軍至少擁有355艘艦艇，戴杜羅也說他支持此一目標。他說，「隨著美國在過去20年裡從陸地戰略轉向海洋戰略，特別是在威攝中國部分，我們的海軍和海軍陸戰隊確實需要更多額外資源，以便能夠發揮國家所需要的戰力。」

不過，戴杜羅也強調，採購艦艇與投資新技術必須取得平衡點。他說，「我們不能打昨天的戰爭，我們必須打的是明天的新戰爭，包括網路安全、太空戰和其他許多新挑戰。」

如今由於全世界協防的需求擴大，美國海軍艦艇數量似乎已經到了「捉襟見肘」的程度，例如為了應對中東撤兵，將原本駐紮在日本的羅斯福號航母派往波斯灣，而面對中國威脅最前線的西太平洋地區卻暫時沒有航母存在。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘