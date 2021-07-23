「超商代言人」TOP4星座！金牛是美食雷達、雙子是資訊小天才

▲疫情爆發後，方便又快速的超商成為不少人的三餐好朋友。（圖／記者曾筠淇攝）



生活中心／綜合報導

24小時全年無休的超商，是許多上班族、外食族的用餐好朋友，尤其在疫情爆發後，更是有人三餐都依賴超商，科技紫微網整理出「超商代言人」TOP4星座，來看看一天跑好幾次超商的你有沒有上榜！

金牛座



[廣告]請繼續往下閱讀...

身為懶惰又愛吃美食代表的金牛座，希望不用跑太遠去買，而且天天都能吃到不一樣的食物，因此超商就是他們最好的選擇，他們被稱為是超商美食雷達，想不到吃什麼時，問他們就對了，另外，精打細算的他們，對於任何促銷價或是集點活動更是不放過，可以說是超商的最佳代言人。

雙子座

什麼都要掌控在手裡的雙子座，其實是個資訊狂熱者，他們會加入各個超商的社團或群組，獲得第一手的資訊，像是明天會上架什麼新的甜點、下禮拜會有什麼新的集點活動，所以你身邊若是有雙子座的朋友，不用自己去關注超商的最新資訊，只要問他們，他們就可以講出最完整的資訊，因此可以頒給他們資訊小天才稱號。

射手座

身為迷糊代表的射手座，做事情總是粗心大意、忘東忘西，像是他們常常忘了繳手機費、停車費，或是明天要出差前一晚才突然想到還沒訂車票，這時候超商就是他們的神幫手，只要到超商就能通通搞定，所以超商對他們來說，比較像是靠山型的存在，只要到超商一趟就能沒煩惱。

巨蟹座

無敵需要安全感的巨蟹座，很依賴超商帶給他們的安全感，對於自己住在外面的巨蟹座來說，回家時看到亮著燈的超商，就好像有人在為他守候一樣很安心，對於與家人同住的巨蟹座來說，當家人有任何需求，他可以到超商即時補貨，扮演他最完美照顧人的角色。