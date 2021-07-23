　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

狂露雄偉北半球配辣腿！限定台南人輕功舒壓　老司機讓她傻眼了

▲台南市警五分局查獲阮姓越南籍女子，涉嫌網路攬客進行性交易，及時斬斷「人與人的不當連結」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局查獲阮姓越南籍女子，涉嫌網路攬客進行性交易，及時斬斷「人與人的不當連結」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局7月21日於網路情蒐時，發現一化名「小喬」阮姓越南籍女子於社群網站，公然發文攬客性交易，並附上躺於床上、衣著清涼照片，鑑於疫情仍處3級警戒，唯恐女子從事色情性交易，持續與不特定多數人進行「人與人的不當連結」，造成防疫破口，循線追查於22日下午將她查獲，並查獲嫖客1人。

▲台南市警五分局查獲阮姓越南籍女子，涉嫌網路攬客進行性交易，及時斬斷「人與人的不當連結」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局指出，阮女PO文攬客性交易，收取新台幣1000至2500元不等之酬金，警方成立專案小組積極追查，迅速斬斷可能造成疫情傳播的「人與人的不當連結」。專案小組人員22日下午5時許，在約定之飯店循線將44歲阮女查緝到案，另追查出嫖客1人，全案依社會秩序維護法及傳染病防治法送辦。另因應防疫需要，亦聯繫衛生單位安排阮女兩人實施PCR檢測，以確保能即時掌握疫情傳播之疑慮。

▲台南市警五分局查獲阮姓越南籍女子，涉嫌網路攬客進行性交易，及時斬斷「人與人的不當連結」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局警方指出，本次被查緝之阮女雖表示為個體戶，自行透過社群軟體招攬生意，無固定性交易處所，惟警方為防止疫情擴散，仍將對相關特定行業加強查察，絲毫不得放鬆。

五分局長李名昌亦表示，警方將持續擴大追查幕後是否有不法集團，並加強不法色情處所查緝，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或住戶如發現有可疑違法情事應立即報案，共同防堵地下色情成為疫情破口。

「Jo Malone限量香氛禮盒組」

ET快訊
LIVE／烟花海警恐持續到後天　氣象局最新說明
室外機放陽台超耗電！師傅看傻「冷氣差點熱死」　同行怒曝真相
情侶沙灘活春宮！　他拿拖鞋狠打屁股逼分開
快訊／又有熱低壓生成！　最快明成「尼伯特」颱風
戶外強制「全程戴口罩」炸鍋！　網開罵：根本沒資格叫降級
快訊／東元公司派成功守住經營權！黃茂雄拿下8席董事　黃育仁僅
高中人氣男師被爆逼女學生「連結」　教室+頂樓+逃生梯都做過
快訊／8成疫苗被退貨　高端回應了
快訊／王文淵宣布卸任台化董座　王家退出台塑四寶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全國23名新科主任檢察官出爐　人審委員「退席再投票」成話題

整排機車等紅燈只有他嘴巴裸露　一查無照+酒駕！噴2萬4：不敢了

塔江艦躲烟花移泊南方澳船塢　軍迷近距離直擊現代戰艦直呼過癮

高雄女路過積水觸電亡…檢要求週一複驗！通知包商、養工處到場

就坑你不敢當場點鈔！地下匯兌黑吃黑　450萬保時捷爽代步

鐵鎚哥沿路砸　被逮兩手一攤：沒錢！14人拳頭硬了

包庇色情酒店免遭查緝爽拿223萬　台南退休警官重判10年定讞

老公出差菲律賓一去43年　妻揭「離家導火線」心寒放生

草屯老闆顧店口罩「常給下巴用」　被檢舉扯淡：喝水遭偷拍

高雄女路過積水被電死　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生的

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

【料理之王2】EP5預告 對上回歸大魔王 選手太傻眼！莎莎直呼很驚豔！｜廚佛瑞德FRED 阿發師 Jason Wang王凱傑 Lulu黃路梓茵 莎莎

重機跑山跨雙黃線超車過彎失敗　摔進水溝裡！網笑翻：藤原填海

櫻花妹控花4萬租「桃園恐怖屋」　房東半夜狂干擾還穿內褲閒晃！

颱風烟花龜速移動「7/23影響最劇」　還在變強！北台灣雨勢越晚越明顯

送餐到荒涼墓仔埔...外送男嚇傻！抖聲狂喊「誰點的啦」網：微可怕

全國23名新科主任檢察官出爐　人審委員「退席再投票」成話題

整排機車等紅燈只有他嘴巴裸露　一查無照+酒駕！噴2萬4：不敢了

塔江艦躲烟花移泊南方澳船塢　軍迷近距離直擊現代戰艦直呼過癮

高雄女路過積水觸電亡…檢要求週一複驗！通知包商、養工處到場

就坑你不敢當場點鈔！地下匯兌黑吃黑　450萬保時捷爽代步

鐵鎚哥沿路砸　被逮兩手一攤：沒錢！14人拳頭硬了

包庇色情酒店免遭查緝爽拿223萬　台南退休警官重判10年定讞

老公出差菲律賓一去43年　妻揭「離家導火線」心寒放生

草屯老闆顧店口罩「常給下巴用」　被檢舉扯淡：喝水遭偷拍

高雄女路過積水被電死　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生的

李沃牆／極端氣候殘酷突襲　鄭州千年洪災的警示

確定727降回二級「父親節開訂」　網揭1數據超火：陳時中真勇敢啊

東奧開幕前夕總監被挖黑歷史掰了　進場放「勇者鬥惡龍」組曲

降級不解封很危險！毒理專家嘆「賭一把的心態」：這3件事仍不會做

全國23名新科主任檢察官出爐　人審委員「退席再投票」成話題

整排機車等紅燈只有他嘴巴裸露　一查無照+酒駕！噴2萬4：不敢了

手刀先搶優惠碼！漢堡王「連7天送免費華堡」　每日限量2500顆

彰化小黑狗遭「膠帶綁柱」當沙包揍！獲救躲床底發抖...嘴上留殘膠

3日增超30例本土　陸專家：南京病例多接種過疫苗

一開始以為演惠利弟！「屬虎學長」裴仁爀被罵垃圾：很開心

峮峮「29秒狂扭片」曝光！　「甜美笑容+好身材」吸28萬人

社會熱門新聞

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

短髮女「露乳自拍」揪半套　老司機一看揭露她身分

議員賤賣預算收賄2000萬！11人全被判刑

2惡狼淫行監視器全都錄　離譜檢警竟全當沒看見

擋土牆崩塌！屏東2男當場遭活埋

在阿公房間性侵女看護　變態孫凌晨爬上床

即／萬華男疫情找不到工作　上車輕生…火燒10分鐘

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

皮條客喊「鬆一下」拉到警察　越南妹中招傻眼

「偷電纜線」夫遭打死妻重傷　養蝦戶認出手教訓

高中人氣班導被爆逼女學生「連結」

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

即／高雄女一碰積水觸電！葉克膜搶命4天不治

更多熱門

相關新聞

即／烟花襲　宜蘭疫苗施打踩煞車！僅剩醫院可接種

即／烟花襲　宜蘭疫苗施打踩煞車！僅剩醫院可接種

因應颱風變化莫測，以民眾的安全為優先考量，23、24日宜蘭溪北、溪南疫苗接種中心及十二鄉鎮市衛生所暫停疫苗接種服務。23日宜蘭縣長林姿妙率各相關單位至溪南疫苗接種中心巡視防颱準備，叮囑各機關以民眾安全為優先考量，務必做好各項防災準備。

柯文哲：居家隔離明起「強制送防疫旅館」

柯文哲：居家隔離明起「強制送防疫旅館」

南投縣今排農林漁牧220人打疫苗

南投縣今排農林漁牧220人打疫苗

醫師提醒20-20-20守則　避免電腦視覺症候群

醫師提醒20-20-20守則　避免電腦視覺症候群

桃園確診男病毒量高到台中開房　搭高鐵這兩班車移動

桃園確診男病毒量高到台中開房　搭高鐵這兩班車移動

關鍵字：

疫情警戒網路攬客 南警查緝「人與人的不當連結」

讀者迴響

熱門新聞

快訊／降級了！行政院宣布：7月27日起調降為二級警戒

桃園確診健身教練認「多人連結」喊：不丟臉

高端疫苗超過8成被退貨　食藥署長證實

二級警戒2原則曝光　室內50人、超商可內用「草案一次看」

鄭州暴雨淹平4km隧道！車疊成山都屍體

警方公布真相！吳亦凡、都美竹2邊都遭詐騙

他罹癌化療37次！醫仍宣判：只剩1個月

只有吳亦凡媽媽報案！酒桌選妃醜行警方曝細節

台灣73天解鎖2成就　降二級7通則曝

2富商「天母豪宅」輪流性侵證券辣妹　事後丟3萬要她裝沒事

侯怡君手撕小三沒人挺？發聲謝康康：你是少數

越南妹「日接20客」被逮爆哭　警安撫：沒事的

烟花90°折角出現！將變強加速逼台

烟花關鍵加速！陸警發布預測出爐

27歲女網紅「確診胃癌晚期」痛哭

更多

最夯影音

更多
高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷

高雄夫妻闖屏東「偷電纜線」！　男遭居民活活打死、女重傷
吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

吳亦凡「睡了都美竹」是真的！　警方公布真相..驚曝2邊都遭詐騙

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

華中橋貨車疑煞車失靈未減速　外送員停等紅燈遭追撞慘噴飛

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

大陸河北「龍捲風狂襲」30分鐘　多家屋頂被掀飛！至少2人死亡

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

轎車「暫停急診室門口」被勸移車 跳針狂嗆警衛：你叫什麼名字？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面