狂露雄偉北半球配辣腿！限定台南人輕功舒壓　老司機讓她傻眼了

▲台南市警五分局查獲阮姓越南籍女子，涉嫌網路攬客進行性交易，及時斬斷「人與人的不當連結」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局7月21日於網路情蒐時，發現一化名「小喬」阮姓越南籍女子於社群網站，公然發文攬客性交易，並附上躺於床上、衣著清涼照片，鑑於疫情仍處3級警戒，唯恐女子從事色情性交易，持續與不特定多數人進行「人與人的不當連結」，造成防疫破口，循線追查於22日下午將她查獲，並查獲嫖客1人。

台南市警五分局指出，阮女PO文攬客性交易，收取新台幣1000至2500元不等之酬金，警方成立專案小組積極追查，迅速斬斷可能造成疫情傳播的「人與人的不當連結」。專案小組人員22日下午5時許，在約定之飯店循線將44歲阮女查緝到案，另追查出嫖客1人，全案依社會秩序維護法及傳染病防治法送辦。另因應防疫需要，亦聯繫衛生單位安排阮女兩人實施PCR檢測，以確保能即時掌握疫情傳播之疑慮。

五分局警方指出，本次被查緝之阮女雖表示為個體戶，自行透過社群軟體招攬生意，無固定性交易處所，惟警方為防止疫情擴散，仍將對相關特定行業加強查察，絲毫不得放鬆。

五分局長李名昌亦表示，警方將持續擴大追查幕後是否有不法集團，並加強不法色情處所查緝，並呼籲汽車旅館、大廈、公寓及民宅出租套房管理員或住戶如發現有可疑違法情事應立即報案，共同防堵地下色情成為疫情破口。

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