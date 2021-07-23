噁心防疫旅館滿地毛髮指甲屑　工程帥住到過敏還被嗆：換別間

▲有一批工師師入住台中某防疫旅館，卻發現多間房間都不乾淨。（示意圖非本案旅館／資料照）

記者李忠憲／台中報導

防疫旅館環境有待改善！一批從事海上工程的工程師日前入住台中市防疫旅館，發現環境不乾淨還引發過敏，而且不只一間房有問題，向旅館反應竟遭嗆，投訴有關單位卻沒下文。台中市觀光旅遊局23日表示，防疫旅館房客如發現客房不乾淨，可向觀旅局反映，會要求業者改善、落實清潔，不改善就廢止防疫旅館資格。

疫情嚴峻，從事海上工程的工程師，因會接觸外國人，依中央規定必須入住防疫旅館14天。卻有一批入住的工程師在住進北屯區某防疫旅館後發現，房間不乾淨，留有很多毛髮指甲屑，身體也出現過敏反應，而且不只一間房間有問題。

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經向業者反映，卻遭房務人員嗆說可以換別間，他試圖打電話相關單位投訴，卻都沒有下文，擔心環境不乾淨的防疫旅館，反成破口。

台中市觀旅局表示，為確保本市居家檢疫替代所落實防疫措施，觀旅局每個月與衛生局、民政局、教育局及勞工局等單位進行聯合查核，查核業者是否依照中央流行疫情指揮中心公佈防疫旅宿因應指引規範，落實門禁管制丶清潔消毒作業、送餐流程、房務整理、垃圾清運等事項，若發現尚需改善部分，即予以輔導改善完成。

市長盧秀燕也表示，市府核准旅館成立居家檢疫替代所，須符合多項條件，其中為落實防疫，環境清潔衛生為最起碼的要求，因此絕不容許此情形發生，昨日已指示觀旅局深入了解，若無法做好防疫清潔及落實環境衛生，不排除取消該旅館作為居家檢疫替代所的資格。

盧秀燕也感謝近兩個月來，兢兢業業的居家檢疫替代所工作人員，他們需承擔健康風險來為隔離中的民眾服務，因此她對絕大部分的人都予以肯定，針對少部分無法遵守規定者，會考慮解除其資格。

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