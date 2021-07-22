2021 iPhone攝影獎台灣得主：平常多觀察　不要為了參賽才拍照

▲第14屆iPhone攝影獎，台灣多人獲獎。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

Apple 公司的初代 iPhone 發表以來一直被詬病的就是拍攝能力，然而自從 iPhone 7 Plus 開始，Apple 公司為手機裝上了雙鏡頭，讓iPhone 拍攝效果一代比一代更好，甚至越來愈多導演拿 iPhone 拍電影，蘋果開辦了攝影比賽，記者實際訪問了今年獲得第14屆 IPPA 攝影獎的台灣得主，分享相關心得給大家參考。

今年的 IPPA 得主來自全球 17 個國家，獲獎的照片是從數千張來自全球超過 140 個國家的投稿所選出來的，今年的首獎和年度攝影師得主為來自羅馬尼亞的攝影記者 Istvan Kerekes。他的得獎作品使用 iPhone 7 所拍攝，照片裡兩位衣衫襤褸的牧羊人在肩頭扛著兩隻羔羊，旅經看似破敗的工業區，男人臉上的風霜和背景的淒涼，與羔羊的柔軟無辜呈現出動人的對比。

攝影師獎第一名則為來自印度的 Sharan Shetty，他的攝影作品 Bonding 由 iPhone X 拍攝一個男人與他的馬在一片荒蕪中，帶給彼此支持與安慰。

中國的攝影師劉丹則以 iPhone 11 Pro Max 拍攝一幅貌似太空人在火星上行走的照片拿下第二名。

攝影師獎第三名是來自美國洛杉磯的 Jeff Rayner，他的照片 Side-Walking on Air 以 iPhone X 拍攝一個女孩在人行道上彷彿無重力地飄浮在光影中。

台灣方面，IPPA 常勝軍趙培均此次總共在靜物、系列、其他、城市生活、建築五個項目拿下佳作。在接受訪問的過程中，趙培均表示，他從 2014 年就嘗試用 iPhone 5 拍攝的照片來投稿。2016 年開始，他每年都有獲得 IPPA 的認同，談到當年，他說自己的作品被 Apple 公司肯定，覺得很新奇，因為自己不是專業攝影師，也沒有學習攝影課程，被肯定會覺得「這比賽人人有機會」。

趙培均現在是個平常就有在創作的影像工作者，在經過蘋果 IPPA、國家地理雜誌等攝影獎項肯定後，他也開始嘗試把自己的攝影心得整理下來，分享給更多的人。以這次比賽來說，他就透露，自己參加今年的 IPPA 大概投稿了超過 20 張的作品，跟往年一樣，他大概使用一週的時間來挑選照片。

「現在對我來說，參加比賽得獎是其次，投稿對我來說是一年對自己生活的回顧。其實我也不鼓勵大家參賽抱持著一定要去得什麼獎，這些都順其自然。」

目前使用 iPhone 12 Pro 的他，現在已經習慣去觀察生活環境中的細節，並且把平常拍的照片存放在 Adobe Lightroom 裏面，自己覺得可以的就會拿去投稿。

趙培均鼓勵所有對於攝影比賽有興趣的人，不要因為特定目的（好比說參加比賽），才拿起攝影機或者手機來拍照，平常可以在生活當中觀察一些小細節，多看一些歷年來得獎的作品，觀察主題、構圖跟色調，把自己想要傳達的表達出來就可以了。

以下是一些趙培均的得獎作品：

趙培均建築類作品 －這是一座位於台北的豪華住宅，其交錯排列的方塊除了創造出類似數位迷彩的表面，同時也達成了垂直與水平遮陽的功能性，令我印象非常深刻。

趙培均城市生活作品 －這是在某一天至新竹出差後，傍晚準備搭乘高鐵北上時，站在月台上所拍攝的停車場一隅，我喜歡追尋對稱的畫面，對稱的畫面總是給人舒適的感受，而對稱畫面裡的些微不對稱性，似乎又讓畫面更有趣味了些。

趙培均其他類別作品：這是在某一天將近20層樓高的工地現場工作時，發現鄰地國小裡的運動場正好完工，五顏六色的色塊整齊又對稱地撞在一起十分吸引我的眼球，於是便從高處捕捉這樣有趣的畫面。

趙培均系列作品：這一組系列作品是在2020年走訪金門時，以相同的構圖形式來紀錄三座已遭棄置的豪華洋樓，透過這樣的標準化視角，讓觀者能夠更容易地查看各幢建築間不同的型態與美學設計。

這次獲得佳作的還有目前喜歡旅遊攝影的軟體工程師陳銘宏，他在2017 年和2019 年時都曾獲得佳作，今年他以 iPhone 7 Plus 拍攝的「山中的精靈」拿下自然組的佳作，他提供給 iPhone 使用者的攝影小竅門是提醒善用曝光調整，內建調參數的功能很棒，微調之後照片就會變很專業，預計今年要換新出的 iPhone 13，明年繼續參加挑戰攝影比賽。

柯典宏 (史丹佛）則是初次投稿就獲得生活組佳作的精品銷售員，他的得獎作品是 2019 夏天在愛爾蘭打工度假時以初代 iPhone SE 所拍攝，照片是意外發現的一棟1720年老公寓，它歷經了都柏林大饑荒的滄桑，卻還保留了當時最原始的風貌。

這間奶奶的房間，保留了裁縫機、報章雜誌等，懸掛在衣櫃的衣服及印花磁磚和壁紙，想捕捉的每個元素都定格在當時的時空，讓畫面訴說著歷史。柯典宏建議想嘗試的人多在 instagram 上看專業攝影師的作品，找出自己的風格，多拍多練習，他也透露他最愛用的修圖軟體是《RNI Films》，免費又非常好用，十分推薦。

同樣第一次投稿就獲獎的森爸 (Ethan)他也是果粉，從 iPhone 3G 就開始用 iPhone，這次的人物組佳作作品「小巨人」是用 iPhone 12 Pro 拍下八歲的女兒打籃球的樣子。當天放學要去接女兒的時候，哥哥跟學長們在場上鬥牛，妹妹就默默的在一盞燈下自己練運球。看到那道光線跟她專注的模樣覺得很感動，於是就用手邊的 iPhone 12 Pro 捕捉下來。

Erica Wu 的這張照片是在 2018 年 1 月，在日本香川縣佐柳島拍的，當時有許多貓都喜歡在海邊堤防上散步，她看到當貓咪走到柵欄時自然而然會跳過去，於是就用手邊的 iPhone X 連拍功能捕捉貓咪彷彿在海上跳躍的瞬間動作。

觀察今年的 iPhone 攝影獎，並非是去年或者今年最好的 iPhone 才能得獎，像是攝影師獎第一名的 Sharan Shetty，以及第三名的 Jeff Rayner，他們的得獎作品都是用 iPhone X 拍攝，獲得生活組佳作的柯典宏，他的得獎作品是用 iPhone SE 拍攝，陳銘宏更是使用首款雙鏡頭 iPhone 的 iPhone 7 Plus 拍攝，今年的首獎和年度攝影師得主 Istvan Kerekes。他的得獎作品更只用單鏡頭的 iPhone 7 拍攝。換句話說，只要是有心想創作，人人都有機會得獎，對於手機攝影有興趣，想要觀看更多 iPhone 攝影獎可以到 IPPA 2021 官網查看。