台北信義區直擊三星在Nike上方設巨幅廣告：你夠好嗎？

▲信義區直擊三星巨幅廣告嗆蘋果。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星電子今天以「未來，讓你折服」為名，預告將在台北時間 8 月 11 日晚間 10 點，舉辦 Galaxy Unpacked 2021 全球發表會，受到 COVID0-19 影響，這場活動以在三星官方頻道直播為主，預期將會推出包括 Galaxy Z Fold 3 在內的五大新品。

在三星官網當中，三星為「你的好，夠好嗎？」用質疑的口氣為「好的產品」下了定義，文中指出：「除非您體驗到一些新事物，否則您可能永遠不會知道有些事情會更好。你可能永遠不知道你錯過了什麼。一旦你這樣做了，你可能永遠不會回去。」這句話似乎有在反諷主要競爭對手 Apple 公司的產品「不夠好」，並強調所有用戶，如果體驗到三星的產品，可能就回不去了。

在台北信義區，台灣三星更直接在 Apple 公司信義A13旗艦店對面設立了巨幅廣告，廣告直接對著 Apple 門市，寫下「你的好，夠好嗎？」「未來，讓你折服」等廣告字樣，並在最後寫下 Galaxy Unpacked 2021 的活動時間，隔空火嗆 Apple 公司：8 月 11 日，要你好看。

▲三星在台北信義區Neo19設下巨幅廣告，隔空向Apple公司嗆聲。（圖／記者洪聖壹攝）

另外，Apple 公司跟 Nike 公司的合作關係主要以 Apple Watch 為主，而在過去，三星也曾經跟 Nike 最可敬的對手 Adidas 合作過，不過目前為止三星的 Galaxy Watch 4 似乎還沒有任何跟 Adidas 合作的影子，倒是這次特別在 Nike 的 Neo19 信義店上方設立巨幅廣告，不僅嗆了 Apple 公司，也嗆了 Nike 公司。

▲巨幅廣告的位置恰巧是Apple合作夥伴 Nike 門市的上方。（圖／記者洪聖壹攝）

不過其實這也不是三星第一次在這個地方設立廣告，在過去，三星電子為了宣傳 Galaxy Z Flip 摺疊手機的時候，也特別在同一個地點設立巨幅廣告。

此次三星的活動主力產品就是 Galaxy Z Fold 3，它是三星電子的第三代折疊旗艦手機，傳聞將採用比現有 iPhone 12 Pro Max 更好的 LTPO 面板，外部螢幕為 6.21 吋、展開為 7.55 吋，畫面更新率為120Hz，搭載高通S888處理器，續航力跟上一代相似。另外，還有一款Galaxy Z Flip 3，同樣在正面提供顯示螢幕，並且提供雙鏡頭的配置。穿戴裝置方面，有跟 Google 合作首款搭載 ONEUI Watch OS 的 Galaxy Watch 4 系列跟真無線藍牙耳機 Galaxy Buds 2，另外還有全新升級的 S Pen Pro。

▲支援 S Pen 的折疊旗艦機 Galaxy Z Fold 3。（圖／Twitter）

▲傳聞的折疊輕旗艦 Galaxy Flip 3。（圖／Twitter）

▲傳聞與Google合作的智慧表 Galaxy Watch 4。（圖／Twitter）

▲傳聞的新一代真無線藍牙耳機 Galaxy Buds 2。（圖／Twitter）



▲傳聞的旗艦手寫筆 S Pen Pro。（圖／Twitter）



相較往年來說，可以說是全面槓上 Apple 公司的 iPhone、Apple Watch、AirPods 甚至是 Apple Pencil 產品線，在這當中，Apple 公司目前並沒有任何摺疊產品可以抗衡，另外三星今年與 Google 公司走得相當近，Galaxy Watch 4 將會是第一款使用 OneUI Watch 系統的穿戴裝置。在智慧型手機方面，Galaxy Z Fold 3 的售價如傳聞一樣降低到 4.2 萬得入手門檻，那麼對於 Apple 公司的智慧型手機來說，未嘗不是一個威脅，這也難怪三星要在台北信義區設下巨幅廣告嗆蘋果公司了。

除了台北信義區之外，三星也在紐約時代廣場（New York Times Square）、倫敦皮卡迪利圓環（London Piccadilly Circus）、米蘭大教堂廣場（Milan Piazza del Duomo）、馬德里卡亞俄廣場（Madrid Plaza del Callao）、華沙中央火車站（Warsaw Central Railway Station）、上海 K11 藝術購物中心（Shanghai K11 Shopping center）、杭州龍翔大廈（Hangzhou Long Xiang Building）、香港蘭桂坊（Hong Kong Lan Kwai Fong）、曼谷 Panoramix 中央世界購物商場（Bangkok Panoramix CentralWorld）、莫斯科Hydroproject大樓（Moscow Hydroproject）買下類似的廣告，主打“Is “good”good enough?”

如今看來，氣勢是有了，對手如果是不太可能折服，但是否能征服消費者的荷包，就看 8 月 11 日晚間 10 點，三星電子發表會後的市場表現了。