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辦公隔間底下爬出來…動視暴雪放任女員工被性騷　加州政府提告了

▲▼動視暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲動視暴雪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國加州政府20日對電子遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）提出訴訟，指控動視暴雪公司內部性別不平等文化根深蒂固，並且女性員工普遍受到性別歧視和性騷擾，且公司領導階層並未採取措施防止此情形。

根據彭博社報導，加州公平就業和住房部經過為期2年的調查發現，動視暴雪內部充斥著「兄弟會」（frat boy）文化，男性員工流行進行一種名為「隔間爬行」（cube crawls）的活動，他們會在大量飲酒後，在辦公室各個隔間下爬行，並且對女性職員做出不恰當舉動。

加州公平就業和住房部還指出，動視暴雪允許男性員工在工作時間玩電子遊戲，但將工作責任交給女性員工完成。除此之外，男性員工經常對著女性開性玩笑，或是公開談論強姦令人不舒服的話題。

加州公平就業和住房部調查後發現，動視暴雪在雇傭規定上就已經歧視女性員工，包括女性員工在薪資和晉升機會上都遠不如男性員工，兩者的解雇條件也不相同。加州公平就業和住房部表示，動視暴雪領導階層也未採取措施防止職場性騷擾和性別歧視。

根據加州當局向洛杉磯高等法院提出的訴訟內容，女性員工佔動視暴雪總員工數的20％，但經常面臨職場性別歧視文化影響。有內部人士投訴說，女員工可能因為懷孕還無法得到升遷，也會因為到托兒所接小孩而遭到批評，還有女性員工被趕出哺乳室，因為男性員工需要用該房間開會。

加州公平就業和住房部表示，一名在魔獸世界（World of Warcraft）團隊工作的女性員工爆料，男性員工和主管們會攻擊女性員工，以各種方式對女性進行貶低，並且發表有關性侵害的貶低性評論。

加州當局在訴訟內容中指出，曾有一名動視暴雪的女性員工，在與男性主管共同出差期間自殺；投訴人表示，該名女性生前曾在公司遭遇非常嚴重的性騷擾，包括被人在公司假期聚會上散播裸照。加州公平就業和住房部希望強制對動視暴雪實施工作場所保護措施，包括強制公司應支付女性員工在薪資和福利方面的損失。

動視暴雪發言人則透過聲明駁斥加州公平就業和住房部的指控。動視暴雪表示，「我們重視多樣性，並且努力營造一個為每個人提供包容性的工作場所」。動視暴雪強調，公司不允許任何形式的性騷擾，已經採取行動解決問題，並且相當配合當局調查。

動視暴雪在聲明中說，「加州公平就業和住房部對暴雪過去描述歪曲錯誤，我們在整個調查過程中非常合作，包括向當局提供充足的數據和文件，但他們拒絕告知他們認為的問題。」

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