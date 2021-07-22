5小時內快報平安！ 翼龍無人機馳援鄭州建「50平方公里網路通信」

▲翼龍-2H應急救災型無人機。（圖／航空工業微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州受暴雨侵襲災情慘重，不少下轄城市對外道路及訊號中斷，呈現失聯的情況。對此，大陸航空工業集團有限公司打造的翼龍-2H應急救災型無人機，特別自貴州出動前往災區，搭建災區5小時內的通訊信號。在這段滯空時間內，翼龍無人機定向恢復50平方公里的公共網路訊號，建立覆蓋15000平方公里的影音通訊網路。

▲翼龍-2H應急救災型無人機具有滯空時間長、承載力高等優點。（圖／航空工業微信公眾號）

大陸通訊業者《中國移動》對於鄭州鞏義市下轄的米河鎮發出特別簡訊，簡訊提到，因暴雨導致通訊中斷，應急管理部緊急調派翼龍無人機，可暫時恢復移動公網通信，「受翼龍無人機滯空時間限制，恢復時間只有5小時，請盡快報告情況，聯繫家人，祝平安！」

「航空工業」微信公眾號指出，無人機搭載「順風耳」空中通信基站能在暴雨、大風、通訊中斷等防汛減災工作中，收集訊息、實時傳輸，實現精準定位，從空中覆蓋訊號，使得通訊無死角、盲區。

此外，本次執行任務的翼龍-2H應急救災型無人機是大陸航空工業集團有限公司為應急管理部打造的應急通訊生力軍，是在翼龍-2無人機基礎上，針對災害探查、應急通訊保障、應急投送等任務研發的大型應急救災型無人機系統。

翼龍-2H應急救災型無人機可定向恢復50平方公里的移動公網通訊，建立覆蓋15000平方公里的影音通訊網路，具有航程遠、滯空時間長、承載力大、環境適應強等特點，可在「斷路、斷電、斷網」等極端災害條件下，完成多譜段災害現場探查、公/專網應急組網通訊、應急物資投送等任務，融入應急指揮體系。

公開資訊顯示，翼龍-2攻擊無人機是解放軍外銷熱門產品之一，在軍事用途上，一次出擊可掛載16枚反坦克飛彈，同樣具有高乘載力及優秀的續航能力，因此，這款無人機型也在軍事用途外，被民間救援機構相中，研發出應急救災機型。