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男崩潰發現「390萬跑車」玻璃被踩碎　家長拒賠：幹嘛和小孩計較

男崩潰發現「390萬跑車」玻璃被踩碎　家長拒賠：幹嘛和小孩計較。（圖／翻攝自微博）

▲男調閱監視器發現車玻璃被女童毀壞。（圖／翻攝自微博

記者李振慧／綜合報導

江蘇南京一名男子近來發現才買1個月的BMW跑車擋風玻璃莫名破裂，好奇調閱監視器發現，肇事者竟然是一名女童，女童整個人爬在車上，對著玻璃用力踩踏，然而他向女童家長反映，對方卻嗆他「幹嘛和小孩計較」。

事件16日發生在南京市，男車主調閱監視器發現，花人民幣90萬元（約台幣390萬元）新買的跑車，擋風玻璃竟然遭女童刻意踩碎。影片中可看到，女童騎著滑板車經過，先用畫筆在擋風玻璃上畫畫，後來人便爬上車踩踏，足足踏了約10分鐘，直到有其他車子經過她才離開。

男車主聯繫女童家長，沒想到對方竟然說，「小孩又不懂事，你一個大人和小孩計較幹什麼，孩子那麼小，玻璃怎麼可能踩碎」，不但不願意認錯，甚至還語出驚人表示，「等以後你家生了小孩，你來踩我家玻璃行了吧，要不然就找小孩賠，別找我賠」。

車主後來實在是氣不過，決定將影片與對話分享到網路上，引發網友氣憤表示，「這麼多廢話，告死他」、「直接起訴家長」、「熊家長才能培育熊孩子」、「這種態度也太差了」。不過也有網友踢爆，影片其實是男子為了騙點閱自導自演的內容，目前尚無法得知事件真假。

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