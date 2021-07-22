美參眾議員提案促國民兵與台灣合作　外交部：感謝跨黨派強勁支持

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

跨黨派美國參眾議員在美東時間20日提出「台灣夥伴關係法」（Taiwan Partnership Act）草案，內容是支持美國國民兵（National Guard）與台灣建立夥伴關係。對此，外交部發言人歐江安22日回應表示，感謝美國國會兩黨議員採取各項友我作為，彰顯美國國會不分黨派對強化台美安全合作的一致強勁支持。

美國聯邦參議員柯寧（John Cornyn）與達克沃絲（Tammy Duckworth）在參院共同領銜提出「台灣夥伴法案」草案，內容支持美國國民兵與台灣建立夥伴關係，以增加雙方在演訓、教育、語言等方面的軍事交流，並協助台灣提升後備戰力。另外，該法案的眾院版也在同一天由聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）等4位跨黨派議員共同提出。

曾在今年6月訪台的達克沃絲說，台灣是美國在印太區域的重要戰略夥伴，這部跨黨派法案的目的，是要評估雙方人民在緊急應變、網路防禦、教育、文化交流與顧問計畫等重要議題上增進合作的可行性，且美國國民兵在國內各地表現優異，很適合在台灣協助建立上述各項技能領域的夥伴能力。

對此，歐江安表示，美國國會長期以來透過立法等具體方式，就台美重要議題表達正面友好的立場，外交部感謝美國國會兩黨議員採取各項友我作為，彰顯美國國會不分黨派對強化台美安全合作的一致強勁支持，未來我方將持續關注法案的後續進展，並與美國國會友人及行政部門保持密切聯繫，穩健深化台美合作夥伴關係。