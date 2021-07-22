曾嗆譚德塞爆紅！募衛生棉助貧困少女　林薇獲英版諾貝爾獎

▲林薇是第一位獲得英國「黛安娜人道主義獎」的台灣人。（圖／翻攝自林薇臉書）

文／中央社

致力於月經教育、「小紅帽Little Red Hood」創辦人林薇獲得英國2021黛安娜人道主義獎，她在臉書上表示，得獎是肯定也是責任，代表從今而後要持續無懼、溫柔而無畏。

林薇於民國108年創辦小紅帽，透過倡議、遊說等方式，致力透過教育、物資協助、社工增能等行動，消弭月經不平等、月經污名化、月經貧窮。

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林薇今天在個人臉書上分享獲得黛安娜人道主義獎（The Diana Award 2021）的消息，她認為這是一個對於從事人道救援與社會關懷的青年，莫大的殊榮，超乎言喻的肯定。

林薇說，對她而言，關注月經議題、踏上推動平權的這條路，是她一輩子不做，會感到力不從心，會日日覺得不舒服，覺得無法入眠的事。

林薇指出，得獎後提醒她和小紅帽團隊，除了在過去，也要在接下來的每一天，滿懷感謝。他們將會持續做好手邊每一件可以做好的小事，「讓你我希望能一起看見的明天，真的有機會能發生」。

作為第一個獲得該獎的台灣人，林薇提到，在填寫獲獎資料時，堅定且自信地與執行團隊溝通，表達希望能在國家名單上加上台灣的訴求，「後來真的看見名單上加上了台灣，是一件讓我深感驕傲與感動的事」。

小紅帽臉書專頁今天也分享林薇獲獎的訊息，感謝成立至今關注、支持、鼓勵團隊的每一個人。並說這是第一次由台灣的行動獲獎，代表國際看見小紅帽，也代表著月經議題的挑戰，是全世界人們共同希望消弭的，「願同處這個世界的你我，都不再為月經所困」。

林薇除了創辦小紅帽，另一件知名的事是民國109年4月，當世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指台灣對他人身攻擊，林薇在社群媒體上傳中英雙語公開信，要求譚德塞為他的不實指控致歉，廣受媒體報導，包括總統蔡英文在內許多名人都向她致謝。

▼林薇製影片嗆譚德塞道歉。（圖／翻攝自YouTube林薇）