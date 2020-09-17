曾製影片嗆譚德塞道歉爆紅　林薇奪十大傑出青年

▲林薇獲選十大青年。（圖／翻攝自YouTube林薇）

記者蕭羽耘／台北報導

第58屆十大傑出青年得主出爐，4月間曾錄影片駁斥世界衛生組長秘書長譚德塞的台灣女孩林薇，也出現在名單中，她是以小紅帽（月經權益倡議與月經教育推廣組織）創辦人身分，獲得「兒童、性別與人權關懷類」殊榮。

國際青年商會中華民國總會16日公布十大傑出青年，由評審主任委員、立法院長游錫堃宣布得獎名單，他表示，這次選拔過程在文化及藝術類競爭特別激烈，傳統音樂與流行音樂兩個領域難分棋手，最後經過投票決定讓曾宇謙、盧廣仲共同獲獎。

值得注意的是，留學英國的女孩林薇（Vivi Lin）這次被選為十大青年，以小紅帽（月經權益倡議與月經教育推廣組織）創辦人身分獲得「兒童、性別與人權關懷類」殊榮。

林薇也曾在臉書分享創辦小紅帽的理念，她表示，不希望身旁有任何正值初經、經期的人們，對自己的身體感到害怕，對生理現象感到無助，這是驅使她持續在月經教育上努力的動力。

不過，林薇最廣為人知的事件，是4月間因不滿譚德塞對台灣的不實指控，錄製公開信要求譚德賽道歉，當時影片被許多網友轉發，甚至總統蔡英文也前往林薇的粉專留言，「謝謝妳在國家需要你的時候，為台灣發聲。」

第58屆十大傑出青年當選名單如下：

科學技術研究發展類：耐能智慧股份有限公司總經理 劉峻誠

基層勞教類：球學創辦人 何凱成

企業、創業及經濟發展類：愛因斯坦人工智慧股份有限公司執行長 周仁海

醫學研究類：清大分子醫學研究所 林玉俊

社會服務類：Skills for U執行長 黃偉翔

體育技藝類：體操鞍馬國手 李智凱

文化及藝術類：國際小提琴家 曾宇謙

音樂創作者：盧廣仲

公共行政類：苗栗地檢署檢察官 黃振倫

農漁環保類：海洋大學水產養殖系助理教授 徐德華

兒童、性別及人權關懷類：小紅帽（月經權益倡議與月經教育推廣組織）創辦人 林薇

華裔青年特別獎：演員 謝怡芬