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新冠肺纖維化短命20年「天價藥費曝光」　醫求援：弱勢患者吃不起

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

▲確診者肺部纖維化，此生恐需依賴氧氣與呼吸器。（圖／翻攝蘇一峰粉專）

記者劉維榛／綜合報導

根據臨床觀察，有8成新冠肺炎痊癒者會有「肺纖維化」問題。台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰心疼貼出重症病患的肺部照片，他指出，「產生嚴重肺纖維化將會縮短10-20年的剩餘壽命，也可能讓人生提早依賴氧氣與呼吸器！人生從此變成黑白的。」

蘇一峰在粉專表示，目前院內有三位痊癒者產生肺纖維化，其中一位甚至無法脫離氧氣，他查看一項大陸研究，指出「中度COVID-19肺炎有8成之後出現肺纖維化，重度COVID-19肺炎則全部產生肺纖維化！」

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●中國的研究共招募了 284 名臨床治癒的 COVID-19 患者，其中 239 名（84.15%）患有肺纖維化。

●78.9%中度 COVID-19 患者和所有嚴重COVID-19 患者（100%）都發生肺纖維化。

值得注意的是，蘇一峰憂心直呼，「產生嚴重肺纖維化將會縮短10-20年的剩餘壽命，也可能讓人生提早依賴氧氣與呼吸器，人生從此變成黑白的。」

然而攤開經濟現實面，蘇一峰坦言，礙於健保不給付抗肺纖維化藥物使用COVID患者，導致窮苦弱勢族群吃不起藥物。棘手的是，蘇醫師目前手上有一位窮苦的肺纖維化患者，「打電話拼命拜託幾家廠商幫忙，終於得到一家廠商的回覆，提供一盒免費的藥物給窮苦的肺纖維化患者使用。」

然而，蘇一峰揪心表示，以自己的能力，拜託到一家廠商捐贈一盒藥物「已經是極限了，總不能一直拗藥廠免費提供藥物治療」，讓他自責感概，實在不知該如何幫助這群窮苦患者。

▲▼蘇一峰，新冠致肺纖維化短命20年！醫歎健保不給付 弱勢族吃不起藥（圖／翻攝蘇一峰粉專）

▲蘇一峰透露，該一周藥費「5千到1萬元」。（圖／翻攝蘇一峰粉專）

文章曝光後，底下網友紛紛急問「一盒藥物的價格是多少呢？一盒可以吃多久呢」、「有哪些捐款的平台可以幫助這些人呢」、「是否建議醫院還是地方政府成立專案平台供捐助吃不起的病患呢」、「好擔心喔，年輕人都沒的打疫苗」、「還是那句話，盡快全民接種疫苗」。

蘇一峰則在留言串補充說明，「一周藥費，5千到1萬」、「（藥）大概至少吃3個月才能看出效果，5到10萬元一個療程」，蘇一峰也強調，希望能靠政府的補助才能幫助更多人。

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