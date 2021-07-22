撩人先撩心！當女生說「看起來好好吃喔」＝「我很想吃」

▲男女在曖昧期間，讀懂對方的語言很重要。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



生活中心／綜合報導

男女在曖昧期間，讀懂對方的語言很重要，讀懂了可能很快就能脫魯，沒讀懂可能就會繼續魯，但到底要如何解讀對方的話中話呢？在《鬼速拉近關係的男女撩心語言學》一書中提到，其實「女性比男性更在意他人的眼光」，撩人先必須撩心，透過小細節就可以抓到對方真正的想法。

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▲鬼速拉近關係的男女撩心語言學。（圖／采實文化提供）

書中提到，以吃飯為例，若是對方也想嘗試看看，男生會直接說「給我吃一口」，但是女生會說「看起來好好吃喔」，女生為什麼不直接說想吃呢？原因就是女生不想讓男生覺得自己「很貪吃」，所以就算想吃，也不會直接說「給我吃一口」，若是男生聽到女生說「看起來好好吃喔」，不妨主動問「想要吃看看嗎」，會讓女生覺得你很貼心。

書中也指出，假設你正在吃拉麵，一旁的男性友人說「給我喝湯就好」，十有八九心裡都想著「可以的話，麵跟其他的配料都給我吃最好」，男生就是這樣的生物，如果你對他說「麵也可以吃」，對方一定會露出小狗般閃亮亮的眼神，雖然程度不及女性的「看起來好好吃喔」，但是要說「全部都想吃」、「給我多一點」還是會覺得不好意思，所以女生下次聽到「給我喝湯就好」這句話時，就知道原來男生是這樣想的。