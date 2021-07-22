心裡有鬼？12星座說謊「小動作」一眼被識破

▲12星座說謊時會有的小動作。（圖／翻攝自PAKUTASO）

生活中心／綜合報導

有些人撒謊面不改色心不跳，但其實有時候還是可以從一些小細節看出，對方是在刻意隱瞞，《星座好朋友》網站表示，其實從12星座一些小動作，就可以看出他們是否在說謊。

魔羯座

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魔羯說謊其實很容易拆穿，因為他們不喜歡說謊，所以容易露出破綻，像是騙你正在加班，結果從他朋友的動態就可以看到他們出去玩，魔羯雖然謹慎，但在說謊的這方面根本少根筋。

水瓶座

水瓶非常愛面子，平常說謊臉不紅氣不喘，不過，要發現他們說謊並不難，只要你看著他們越講越誇張，或者音頻越來越高，就代表他心裡其實非常恐懼，害怕被戳破謊言，所以會用浮誇的謊話來掩蓋事實，但從他的狀態就能看得出來他在說謊。

雙魚座

雙魚說謊不太好判斷，因為他本來就喜歡把事情講得很悲劇，換取你的同情，當你提出質疑的時候，他還是會繼續沉溺在自己的謊言中，真的很難判斷他說的是真還是假。

牡羊座

牡羊其實不太喜歡說謊，認為說謊很累又很耗神，他們比較擅長隱瞞，只要不說出來就沒人會知道，如果你發現牡羊講話語帶保留，很有可能他有些秘密不想讓你知道，試著套話，他們很快就會招。

金牛座

金牛也是屬於不太會說謊的人，反應慢半拍，說謊只會讓他顯得更奇怪，說謊時會不停地重複自己說過的話，看起來雖然平靜，但就是不斷不斷的重複，他不允許自己說錯話，只是他的反應直接說明「是在說謊」。

雙子座

雙子對於說謊其實很專業，因為他們平常就很愛誇大事實，所以說出來的話，通常要打折，而且他們不容易露破綻的原因是敢直視你的眼睛，讓你覺得他好像沒什麼可以隱藏，一旦你稍微懷疑，他們就會不停地說服你。

巨蟹座

巨蟹通常說謊都是說給自己聽的，因為他很需要自我保護，很需要肯定，所以必須說服自己，而且他不會說謊還有一個原因，因為他們超級容易緊張，面對你的時候，支支吾吾說不出話。

獅子座

獅子比較坦率一點，通常不太喜歡說謊，如果真要說謊，也很明顯可以識破，他們會不斷地強調同一件事，或者不斷地把話題導向另一件事情，讓一切變成從來沒發生過，這就是獅子掩飾自己心虛的表現。

處女座

心思縝密的處女，說謊也是非常認真，謊言很難找出什麼破綻，在這之前，他們可能事前練習過好幾次，把故事講完整，讓別人聽了也像事實，當你發現處女開始有點不自然，突然有種說不上來的怪，那麼他可能是在掩飾自己在說謊的事實。

天秤座

天秤常常為了把謊言合理化，他就會把問題丟到別人身上，或者把話題轉移到另一件事情上，盡量避開質問，即便被抓包了，也會把自己說謊的出發點講得很善良。

天蠍座

如果天蠍是有目的地說謊，你根本是抓不到他的破綻，天蠍做事情非常細膩，表現非常冷靜不讓你發現，但如果是沒有目的地說謊，天蠍就會顯得過度保護自己，試圖找你的漏洞反過來指責你，把自己的錯誤推的一乾二淨。



射手座

射手是個腦袋非常靈活的人，他說謊時不像平常一樣粗心，遇到敏感問題時，會選擇避重就輕，不直接回答你的問題，就是他常用的招數，當你發現你提起某件事情時，他們就會想要轉移話題話或是選擇不回答你，這種情況下，通常都是他們在騙你，或是不想和你說。