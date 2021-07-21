不只李秉穎！審議高端疫苗「ACIP委員恐球員兼裁判」　黃子哲點名這2人

▲高端疫苗生物製劑股份有限公司竹北製劑廠。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

高端疫苗日前通過EUA審核，但專家審查會議被控黑箱。除身兼ACIP召集人、指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎遭控恐有「球員兼裁判」違反利益衝突之嫌外，國民黨文傳會副主委黃子哲21日則發現，衛福部前次長林奏延任高端疫苗二期臨床試驗召集總主持人，萬芳醫院醫師李文生則為高端臨床實驗主持人。黃子哲憂心，現在不僅會議都是自己人，甚至與疫苗廠商的協力者還是同一人，這種人設，才真的是居心叵測。

黃子哲21日在臉書表示，有媒體獨家報導，李秉穎不僅身兼衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人，還擔任台灣疫苗推動協會榮譽理事長，而該協會標得疾管署近3千萬標案，恐有違反利益衝突之嫌；而李秉穎則稱無球員兼裁判問題，ACIP很多委員都參加或主持高端、國光、聯亞等疫苗臨床試驗。

黃子哲批評，高端疫苗接下來要送ACIP審議通過後，才能放入施打計畫，但若李秉穎所言為真，不就等於是自己的案子自己審，這不是球員兼裁判，什麼才是？完全違反利益迴避原則，也看不見其公平性與公正性。

接著，黃子哲指出，ACIP共有17位委員，外界較熟知的有林奏延，其擔任高端疫苗的二期臨床試驗召集總主持人；而李文生則曾在政論節目上透露自己也是高端臨床實驗的主持人。

黃子哲表示，依照李秉穎的說法，絕對不止這兩位，應該還有不少其他委員參與或主持高端、國光、聯亞等疫苗的試驗計畫，但究竟是哪些委員一人分飾二角，充分展現審查人與主持人的完美結合，衛福部應該說清楚講明白，給國人交代。

根據《傳染病防治法》第27條規定，由疫苗基金所新購的疫苗，是經由傳染病防治諮詢會所建議，而該諮詢會的委員「應」揭露本人所屬團體接受非政府補助之疫苗相關研究計畫及金額、以及所擔任與疫苗相關之事業機構或財團法人董、監事或顧問職務等資訊。

換言之，就算這次購買新冠疫苗不是透過疫苗基金，但ACIP委員只要有參與疫苗基金的採購，當時若有承接高端、聯亞、國光等疫苗計畫案或職務，前述相關資訊有義務要據實揭露。

黃子哲說，之前食藥署專家會議在審查EUA標準時，也傳出撤掉原有的專家學者，改換上支持「免疫橋接」的專家學者；而食藥署19日也依照劇本宣布高端在沒有經過三期臨床試驗，就取得EUA。參與審議的專家有21位，只有1位不同意，但他們的身分、發言內容、同不同意的理由是什麼，食藥署完全沒交代，也說沒錄影，過程猶如黑箱作業、暗盤交易，一場見不得光的護航大會。

「誠如陳培哲院士說，政府應該建立重要會議委員的遴選制度，而不是老是都找『自己人』或意見一致的學者。」黃子哲表示，從ACIP、台灣疫苗推動協會、食藥署的專家會議等，其實都可以看到成員的重複性與交疊性極高；更令人憂心的是，現在不僅會議都是自己人，甚至與疫苗廠商的協力者還是同一人，這種人設，才真的是居心叵測。

▼ACIP委員名單。（點圖可放大／翻攝自Facebook／黃子哲政治職人）