江啟臣告陳時中被批扯後腿　羅智強：這麼氣代表國民黨肯定做對了

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

高端疫苗通過EUA審核，但專家審查會議被質疑黑箱，國民黨主席江啟臣20日到台北地檢署按鈴申告，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉及圖利高端。對此，台北市議員羅智強指出，江啟臣提告後，民進黨還派發言人痛批，「民進黨那麼氣，國民黨肯定做對了。」

高端疫苗成為全世界第一個未進行第三期臨床試驗，就以「 免疫橋接」通過EUA的新冠肺炎疫苗，對此，羅智強今(21日)在臉書發文指出，自己對國產疫苗的態度很簡單，只要疫苗安全有效、可以通過國際認證，絕對百分之百力挺，相信很多國人也一樣，「但高端之所以被詬病，就是因為這個見不得光的鬼政府！」

高端疫苗的專家審查會議採取閉門方式、內容未揭露，之後相關會議記錄會已去識別化方式公開，對此，羅智強表示，人民之所以對高端失去信心，政府要負最大責任，當高端疫苗的保護力被質疑時，EUA卻突然通過，「國外全程直播審查會議，我們卻連審查委員有誰都不知道！」

羅智強指出，江啟臣提告後，民進黨氣得跳腳，還派發言人痛批，說對陳時中提告是在扯防疫後腿，但全世界標準最低的審查會議應攤在陽光下，讓檢調出馬告訴人民真相，「民進黨那麼氣，國民黨肯定做對了。」