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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

江啟臣告陳時中被批扯後腿　羅智強：這麼氣代表國民黨肯定做對了

▲▼防疫我+1，感謝台北市計程車隊協助防疫及運動，國民黨在主席江啟臣及多位黨籍立委陪同下，捐贈1800個防疫面罩及10000個口罩。防疫物資由台北市計程車客運商業同業公會理事長梁平良代表接受捐贈。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

高端疫苗通過EUA審核，但專家審查會議被質疑黑箱，國民黨主席江啟臣20日到台北地檢署按鈴申告，告發衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅涉及圖利高端。對此，台北市議員羅智強指出，江啟臣提告後，民進黨還派發言人痛批，「民進黨那麼氣，國民黨肯定做對了。」

高端疫苗成為全世界第一個未進行第三期臨床試驗，就以「 免疫橋接」通過EUA的新冠肺炎疫苗，對此，羅智強今(21日)在臉書發文指出，自己對國產疫苗的態度很簡單，只要疫苗安全有效、可以通過國際認證，絕對百分之百力挺，相信很多國人也一樣，「但高端之所以被詬病，就是因為這個見不得光的鬼政府！」

高端疫苗的專家審查會議採取閉門方式、內容未揭露，之後相關會議記錄會已去識別化方式公開，對此，羅智強表示，人民之所以對高端失去信心，政府要負最大責任，當高端疫苗的保護力被質疑時，EUA卻突然通過，「國外全程直播審查會議，我們卻連審查委員有誰都不知道！」

羅智強指出，江啟臣提告後，民進黨氣得跳腳，還派發言人痛批，說對陳時中提告是在扯防疫後腿，但全世界標準最低的審查會議應攤在陽光下，讓檢調出馬告訴人民真相，「民進黨那麼氣，國民黨肯定做對了。」

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