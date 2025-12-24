《無間道》女星自曝被私生跟蹤6年　她嘆：他還應徵我家社區保全

記者廖翊慈／綜合報導

中國女星朱銳近日在直播中透露，自己被一名「狂熱粉」跟蹤了6年，對方多次跟到她的住處，甚至還應徵她居住社區的保全，更令她忍無可忍的是，該名私生還與自己的母親合照。相關直播影片迅速在陸網上瘋傳，並登上微博熱搜，令粉絲們相當震驚。

▲朱銳直播只敢拍上半身。（圖／翻攝自微博）

據《看看新聞》報導，朱銳表示，「想了很久還是想把這件事說出來，你們可能也發現，我這段時間，更新影片的速度慢了許多，而且也不再拍生活場景、家裡全景，基本上都只拍上半身。」

朱銳接著解釋原因，「大約兩年前，有一個非常癡迷於我螢幕形象的，這麼一個人啊，他比較狂熱，就是一直在找我，甚至找到我當時的住處，這件事為何讓我突然有警覺性呢，就是有一次我閨蜜和她老公吵架，她帶著孩子來找我，在我這住了大概半個月左右。」

她接著說，「就我媽跟我家阿姨在帶閨蜜的孩子，在社區散步，某天我跟我家阿姨一起出門逛街，她就跟我說，『今天有人說是妳的粉絲，然後還來跟媽媽拍照』，她說那個人行為怪異，還一直問小孩是誰，她就偷偷拍了那個人的照片給我看。」

▲朱銳拍攝《利劍玫瑰》。（圖／翻攝自微博，上同）

朱銳無奈說道，「我看到照片，心中震了一下，因為那個人，在我每個社交平台上的每篇文，都有留言，還發過圖，我當時就覺得挺害怕的，因為我知道，那個人並不生活在北京，我主要是擔心我閨蜜的小孩受傷。」

她還表示，「我當下就去了最近的警察局報警了，警察建議我要搬家，因為他們認為，那個人可能已經追蹤、跟蹤我六年以上了，甚至查到他去應徵我社區的保全，警察還說，如果我那天沒報警，隔天那人已經入職保全了。」

朱銳最後在鏡頭前向該人喊話，自己與螢幕上不同，強調對方喜歡的可能只是自己塑造的角色。

公開資料顯示，朱銳，1987年8月23日出生於江西省宜春市樟樹市，安徽蕪湖人，畢業於北京電影學院2004級表演系。朱銳自小以童星出身，2006年，參演電視劇《詠春》作為演員正式踏上演藝生涯；2013年，起朱銳逐漸嘗試出演多種角色，在都市時尚劇《辣媽正傳》中飾演時尚果敢的單身辣媽「茱麗葉」而人氣攀升；2014年主演的醫療產業劇《產科醫師》、跨年代情感劇《爺們兒》先後熱播，由此步入了演藝事業的全面開花時期；2016年，在網劇《無間道》出演斯文內斂的心理醫生「胡家琳」，並繼續擔任該劇第二、三季該角色的扮演者；2025年，出演的電視劇《利劍·玫瑰》播出。