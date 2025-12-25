離岸人民幣兌美元時隔15個月首度破7　持續升值將增加吸引外資力量

▲離岸人民幣兌美元匯率升破「7」字頭關口。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

離岸人民幣兌美元匯率今（25）日升破「7」，為近15個月來首見。離岸人民幣今（2025）年累計升值約4.6%，在岸即期匯率年內升幅約4%，近期也逼近「7」的關口。人民幣11月下旬以來持續走強，大陸央行貨幣政策委員會第四季例會中提到穩定匯率預期、防範超調風險，人民幣升值對投資環境的影響也成為外界關注焦點。

《澎湃新聞》報導，時隔近15個月首次，離岸人民幣對美元匯率升破「7」這一整數關口。12月25日，更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率升破「7」，這是去年10月以來首次收復這一整數關口。

中國人民銀行（大陸央行）24日發佈消息稱，貨幣政策委員會2025年第四季例會研究了下階段貨幣政策主要思路，並在匯率議題上提出「增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定」等策略，同時，離岸人民幣今年以來累計升值4.6%，在岸市場人民幣兌美元即期匯率年內累計升值4%。

對於人民幣近期走強，申萬宏源宏觀團隊分析，10月下旬匯率升值可能與央行逆週期調節有關，12月則受到美元走弱助力，在「三價合一」背景下，央行重啟逆週期因子與調升中間價，對10月至11月的升值具有一定引導作用。

東方金誠首席宏觀分析師王青分析，12月以來人民幣走強的直接原因之一，是12月11日美聯儲降息前後美元指數走弱；此外，臨近年底企業結匯需求增加，也帶動人民幣季節性走強，且在人民幣持續升值後，部分出口累積的結匯需求可能加速釋放。

中信證券首席經濟學家明明則表示，若美元指數偏弱運行趨勢延續，加上央行穩匯率政策「張弛有度」，人民幣匯率有望呈現溫和升值。

中金公司研究指出，人民幣升值突破關鍵關口，短期可能帶來情緒面提振，並提到弱美元環境更有利於港股，但若僅屬敘事環境而非基本面，其延續性存疑。

英大證券研報則從投資角度解讀，人民幣升值意味海外資金看好人民幣資產，可能對包括A股在內的人民幣資產價格形成推升。王青強調，人民幣持續升值將提高國內資本市場對外資的吸引力、增加外資匯兌收益；對外貿企業而言，出口企業匯兌利潤可能減少、進口企業成本可能下降，同時並提到匯率走勢不確定，建議外貿企業透過期權、期貨等外匯衍生工具控制匯率波動風險。